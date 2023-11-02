ДТЭК выиграл суд в Гааге против РФ по активам в Крыму: какую компенсацию должен заплатить агрессор

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против РФ за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

РФ должна выплатить $267 млн

Отмечается, что арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, включающую проценты и судебные издержки на дату решения.

При этом начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

Кроме того, ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.

"Россия должна находиться под постоянным давлением – на поле боя, санкционном, юридическом. Со своей стороны, и я, и все мои бизнесы сделаем для этого все возможное. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права. Решение Международного арбитражного суда свидетельствует, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости", - отметил акционер компании ДТЭК Ринат Ахметов.

Активы ДТЭК в Крыму

Отметим, до незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией "ДТЭК Крымэнерго". Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании у законного владельца после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Россия заплатит

Напомним, в 2017 году ДТЭК инициировал рассмотрение инвестиционного спора с Россией по поводу активов компании в оккупированном Крыму. Позже был подан соответствующий иск в арбитражный суд в Гааге.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, владелец группы SCM Ринат Ахметов подал иск против страны-агрессора в Европейский суд по правам человека. В нем бизнесмен требовал принять меры и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.

Также Ахметов инициирует арбитраж против РФ за активы, захваченные российскими оккупантами в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимости. Среди них – Енакиевский металлургический завод, "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена".