У НБУ розповіли, чому наполягають на підвищенні оподаткування імпорту

Створені для імпорту стимули у вигляді скасування імпортних зборів та ПДВ зараз позбавляють переваг українських виробників.

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Про це у своїй колонці для "Дзеркало тижня" пише голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За його словами, на перших етапах вторгнення через побоювання значного порушення виробництва в Україні, щоб не допустити дефіциту товарів, уряд зменшив оподаткування імпорту. На той час це було вірним кроком.

На щастя, виробництво товарів широкого вжитку вціліло та відновлюється, і тепер цей крок відновленню національної економіки швидше заважає.

На думку глави НБУ, необхідно повернути оподаткування імпорту та запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту.

Це дозволить збільшити бюджетні доходи, знизити обсяги імпорту та стимулювати українських товаровиробників, а отже, і знизити тиск на валютний ринок.

Також це знизить необхідність фінансування бюджетного дефіциту Національним банком та, як наслідок, послабить девальваційний та інфляційний тиск.

"Національний банк уже неодноразово звертався до Кабінету міністрів з відповідними пропозиціями. Враховуючи конструктивний діалог з питання оподаткування імпорту, ми сподіваємось, що ці рішення будуть ухвалені Верховною Радою найближчим часом", - зазначив Шевченко.

Також можливою опцією у НБУ називають виведення з міжбанківського валютного ринку великих покупців держсектора, імпорт якого нееластичний до обмінного курсу, тобто обсяги імпорту не зменшуються і не збільшуються при зміні курсу.

"Спочатку необхідно повернутися до оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичні категорії імпорту. Потім важливо запровадити справедливу винагороду для власників заощаджень, які вкладають їх у гривневі ОВДП. Наступний потенційний крок - виведення з валютного ринку великих покупців держсектора. І лише після цього - перехід до плаваючого обмінного курсу. А вже за цим має йти поступове скасування валютних обмежень", - наголосив Шевченко.

Зазначимо, Кабінет міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну, за винятком палива та автомобілів.