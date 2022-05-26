Отпустить курс: чего ждать от снятия ограничений с межбанковского валютного рынка

Во время полномасштабной войны украинский межбанковский валютный рынок вынужден жить в условиях установленных Нацбанком ограничениях. Регулятор продает валюту через банки только для предприятий, занимающихся закупкой критически импорта, и делает это по фиксированному курсу 29,25 грн/$.

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Впрочем, в последнее время в НБУ все чаще говорят о либерализации валютного рынка. Напомним, что 21 мая Нацбанк даже снял ограничения по наличному валютному рынку. А в середине мая глава НБУ Кирилл Шевченко признался , что регулятор уже рассматривает возможность возврата к плавающему курсу.

Но все опрошенные нами эксперты сомневаются, что НБУ действительно отпустит курс. Эксперты, скорее, допускают, что регулятор остановится на повышении официального фиксированного курса. Возможно, он даже составит более 37 грн/$.

НБУ сейчас удерживает курс, поскольку боится, что после внедрения плавающего курсообразования и допуска на межбанк всех желающих спрос на инвалюту резко возрастет, а гривна вследствие этого стремительно девальвирует. А как результат у нас будет подорожание импортных товаров, которое непременно скажется на показателе инфляции.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что сейчас невозможно даже приблизительно спрогнозировать, как будет вести себя рынок после полноценного запуска межбанка и перехода к плавающему курсу. "Это невозможно уже потому, что нельзя оценить даже приблизительные сроки такой валютной либерализации", – напоминает эксперт.

От себя добавим, что переход межбанка к свободному плаванию имеет ряд недостатков и преимуществ. С одной стороны, инфляция ударит по кошелькам граждан, Украине же будет сложнее рассчитываться по внешним долгам, меняя гривну на иностранную валюту. С другой стороны, стремительное удешевление гривни приведет к положительной переоценке золотовалютных резервов НБУ и увеличению поступлений в бюджет прибыли регулятора.

При каких условиях НБУ "разморозит" валютный межбанк

Первое озвученное Нацбанком на прошлой неделе условие запуска валютного межбанка – это стабилизация экспорта. В настоящее время внешняя торговля находится под значительным давлением из-за логистических преград. Вспомним хотя бы заблокированные украинские порты. Это существенно снижает объем входящей в страну валютной выручки.

К сожалению, последние статистические данные по внешней торговле приведены за март. Так что оценить реальный баланс по экспорту/импорту на сегодняшний день невозможно. "Но в любом случае НБУ абсолютно справедливо указал на это условие для запуска полноценного валютного рынка. Ведь без стабильно работающего экспорта рынок просто не в состоянии определить реальный курс гривны по отношению к доллару", – подчеркнула Анна Золотько.

Второе важное условие – снижение неопределенности, связанной с войной. Это тоже вполне понятное и справедливое условие. Ведь ситуация очень динамично меняется, что делает невозможным любое прогнозирование. Следовательно и разработку каких-либо мер по регулированию рынка.

Что будет, когда межбанк наконец-то запустят

Банкиры убеждают, что в случае выполнения указанных НБУ условий перезапуск валютного межбанка не приведет к каким-либо катастрофам. Тем не менее, признают, что временных резких колебаний курса не избежать. "Да, повышенная турбулентность в первые дни, а может, и недели после отмены фиксированного курса неизбежна. Но это временный и абсолютно нормальный процесс: иначе рынок просто не сможет определить равновесный уровень", - считает Золотько.

Добавим, что небольшая репетиция этого процесса происходит прямо сейчас на наличном рынке. В первые дни после отмены ограничений курс достигал отметки 40 грн/$. Но уже в середине недели снизился до 35–35,6 грн/$. И процесс определения равновесного рыночного уровня еще не завершен. Приблизительно такого поведения следует ожидать от котировок на межбанке. С той разницей, что Национальный банк не будет стоять в стороне, а начнет сглаживать слишком резкие колебания, выходя на торги с интервенциями.

С банкирами соглашается финансовый аналитик Василий Невмержицкий: "Да, я тоже убежден, что межбанк сотрясется. Гривна резко подешевеет. Еще и потому, что у нас нет нормы обязательной продажи валюты. Поначалу курс валюты на межбанке пойдет вверх, но вскоре все стабилизируется". При этом банкиры и аналитики не берутся прогнозировать, до каких пределов могут прыгнуть курсы доллара и евро.

Все потому, что пока никто не может спрогнозировать баланс внешней торговли, количество украинцев, которые вернутся на родину, величину спроса на импортную продукцию, объем донорской помощи от западных стран и десятки других важных факторов, влияющих на курс гривны к доллару и евро.