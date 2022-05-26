Відпустити курс: що чекати від зняття обмежень з міжбанківського валютного ринку

Під час повномасштабної війни український міжбанківський валютний ринок вимушений жити у встановлених Нацбанком обмеженнях. Регулятор продає валюту через банки тільки для підприємств, що займаються закупівлею критично імпорту, і робить це за фіксованим курсом 29,25 грн/$.

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Втім, останнім часом в НБУ все частіше говорять про лібералізацію валютного ринку. Нагадаємо, що 21 травня Нацбанк навіть зняв обмеження з готівкового валютного ринку. А всередині травня голова НБУ Шевченко зізнався, що регулятор вже розглядає можливість повернення до плаваючого курсу.

Та усі опитані нами експерти дуже сумніваються у тому, що НБУ дійсно відпустить курс. Експерти скоріше допускають, що регулятор зупиниться на підвищенні офіційного фіксованого курсу. Можливо, що він навіть становитиме більше 37 грн/$.

НБУ зараз тримає курс, оскільки боїться, що після впровадження плаваючого курсоутворення і допуску до міжбанку усіх охочих попит на інвалюту різко зросте, а гривня внаслідок цього стрімко девальвує. А як результат ми матимемо здорожчання імпортних товарів, яке неодмінно позначиться на показнику інфляції.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько вважає, що наразі неможливо навіть приблизно спрогнозувати, як поводитиметься ринок після повноцінного запуску міжбанку та переходу до плаваючого курсу. "Це неможливо хоча б тому, що не можна оцінити бодай приблизні строки такої валютної лібералізації", – нагадує експертка.

Від себе додамо, що перехід міжбанку до вільного плавання має ряд як недоліків, так і переваг. З одного боку, інфляція вдарить по гаманцях громадян, а Україні буде складніше розраховуватись по зовнішніх боргах, міняючи гривню на іноземну валюту. З іншого боку, стрімке здешевлення гривні призведе до позитивної переоцінки золотовалютних резервів НБУ і збільшення його надходжень до бюджету як прибутку регулятора.

За яких умов НБУ таки “розморозить” валютний міжбанк

Перша озвучена Нацбанком на минулому тижні умова запуску валютного міжбанку - це стабілізація експорту. Наразі зовнішня торгівля знаходиться під значним тиском через логістичні перепони. Згадаймо хоча б заблоковані українські порти. Це суттєво знижує обсяг валютної виручки, що заходить в країну.

На жаль, останні статистичні дані по зовнішній торгівлі наведені за березень. Тож оцінити реальний баланс по експорту/імпорту на сьогоднішній день неможливо. "Але у будь-якому разі НБУ абсолютно справедливо вказав на цю умову для запуску повноцінного валютного ринку. Адже без стабільно працюючого експорту ринок просто не в змозі визначити реальний курс гривні до долара", – підкреслила Анна Золотько.

Друга важлива умова – зниження невизначеності, пов’язаної з війною. Це також цілком зрозуміла та справедлива умова. Адже ситуація дуже динамічно змінюється, що робить неможливим будь-яке прогнозування. А відтак і розробку бодай якихось заходів для регулювання ринку.

Що буде, коли міжбанк нарешті запустять

Банкіри переконують, що у разі виконання зазначених НБУ умов, перезапуск валютного міжбанку не призведе до будь-яких катастроф. Проте визнають, що тимчасових різких коливань курсу не уникнути. "Так, підвищена турбулентність у перші дні, а може, й тижні, після скасування фіксованого курсу неминуча. Але це тимчасовий та абсолютно нормальний процес: інакше ринок просто не зможе визначити рівноважний рівень", – вважає Золотько.

Додамо, що невелика репетиція цього процесу відбувається просто зараз на готівковому ринку. У перші дні після скасування обмежень курс сягав позначки 40 грн/$. Але вже в середині тижня знизився до 35-35,6 грн/$. І процес визначення рівноважного ринкового рівня ще не завершений. Приблизно такої поведінки слід очікувати від котирувань на міжбанку. З тією різницею, що Національний банк не буде стояти осторонь та згладжуватиме занадто різкі коливання, виходячи на торги з інтервенціями.

З банкірами погоджується фінансовий аналітик Василь Невмержицький: "Так, я теж переконаний, що міжбанк стрясе. Гривня різко здешевшає. Ще й тому, що у нас немає норми обов’язкового продажу валюти. Попервах курс на міжбанку піде вгору, але незабаром усе стабілізується". При цьому банкіри та аналітики не беруться прогнозувати, до яких меж можуть стрибнути курси долара та євро.

Все через те, що наразі ніхто не може спрогнозувати баланс зовнішньої торгівлі, кількість українців, що повернуться на батьківщину, величину попиту на імпортну продукцію, об’єм донорської допомоги від західних країн та десятки інших важливих факторів, що впливатимуть на курс гривні до долару та євро.