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"Це не питання дати": У Нацбанку пояснили, коли зможуть "розморозити" курс долара
Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова зазначає, що регулятор може повернутися до вільного курсоутворення лише у випадку реалізації певних умов. Про це вона сказала у інтерв'ю "24 каналу".
Чиновниця НБУ пояснила, що безготівковий курс долара на рівні 29,25 гривні регулятор зафіксував через те, що міжнародні резерви України втратили "величезну частину" регулярних надходжень через падіння експорту і замістити їх нічим.
"Через це ми маємо якимось чином скоротити витрати. Ми скоротили їх, коли ввели перелік критичного імпорту (який, на жаль, сьогодні вже розширений майже до 100% довоєнного), коли заборонили продавати безготівкову валюту громадянам", - зазначила вона.
За словами Рожкової, на безготівковому ринку ситуація з фіксованим курсом буде продовжуватися доти, поки в НБУ не побачимать якоїсь відносної стабілізації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Що я маю на увазі? У першу чергу поки ми не побачимо, що експорт потрохи відновлюється і є якісь регулярні надходження. Скажімо, зараз Мінагро та уряд працюють над тим, щоб розширити можливості експортерів. Якщо буде можливість розширити експорт, надходжень буде більше і це допоможе нам стабілізувати ринок", - вказала перша заступниця голови НБУ.
При цьому вона підкреслила необхідність повернення мит на імпортні товари, що має призвести до зменшення попиту на імпорт і його обсягу, збільшення надходжень до міжнародних резервів та поступового зменшення витоку з них.
"Далі – міжнародна фінансова допомога. Зараз напрацьовується механізм, як анонсовані 19 мільярдів доларів (від G7 та ЄС) та 8 мільярдів доларів (від США) будуть до нас надходити, з якою регулярністю. Вони також дадуть нам можливість отримати регулярні надходження", - додала Рожкова.
За її словами, за реалізації вказаних умов вже можна буде говорити про те, коли і як НБУ буде повертатися до ринкового курсу в безготівковому сегменті.
"І це буде поступово, обережно, аби запобігти стрибкам курсу. Я не можу вам сказати: "Це буде через місяць чи через два". Це не питання дати. Мають скластися відповідні передумови, за яких ринок буде здатен до збалансування", - підкреслила вона.
Нагадаємо, що нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко вже заявляв про необхідність підвищення оподаткування імпорту. За словами керівника регулятора, той вже неодноразово звертався до Кабінету міністрів з відповідними пропозиціями.