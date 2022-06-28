Витрати на погашення внутрішніх держоблігацій перевищують доходи від військових ОВДП, — НБУ

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Мінфін провів 54 аукціони з продажу військових облігацій. Загалом до державного бюджету вдалося залучити 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол США і 283,4 млн євро і це нижче за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що витрати на погашення внутрішніх державних облігацій за відповідний період становили 89,1 млрд грн, 920,8 млн дол США та 168 млн євро, а сума виплачених відсотків за ними – 44,1 млрд грн, близько 25,5 млн дол США та 8,1 млн євро.

Незважаючи на заклик Нацбанку до Мінфіну підняти ставки по ОВДП слідом за підвищенням облікової з 10% до 25%, доходність облігацій з початку війни не змінювалася:

у гривні – 9,5%, 10% та 11% та 11,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 6 місяців та 1 рік та 1,5 року відповідно);

у доларах США – 3,5% та 3,7% річних (термін погашення – 6 місяців та 1 рік відповідно);

у євро – 2,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 9 місяців та 1 рік).

Найбільший обсяг військових облігацій, куплених на аукціоні, сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Сам Нацбанк із початку повномасштабної війни безпосередньо купив військових ОВДП на 225 млрд грн.

Станом на 27 червня обсяг вкладень українців (фізособ) та бізнесу у військові облігації досяг 10,9 млрд грн, 75,1 млн дол та 34,9 млн євро.

Зазначимо, що кількість вкладників серед громадян та бізнесу за минулий тиждень (20-24 червня) збільшилася на 3,8 тис – до 97,8 тис., тижнем раніше приріст склав 5 тис грн.

Варто нагадати, що ставка прибутковості військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) буде прив'язана до облікової ставки, тоді як до останнього часу вона становила 11% річних. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Тепер замість фіксованої ставки в 11% річних встановлюється плаваюча ставка, яка буде прив'язана до облікової ставки НБУ, яка зараз становить 25%.