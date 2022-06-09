Кабмін прив'язав ставку щодо військових облігацій до облікової ставки НБУ

Ставку прибутковості військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), через які Нацбанк України фінансує бюджет, буде прив'язано до облікової ставки, тоді як до останнього часу вона становила 11% річних.

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Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 659 від 7 червня.

Так, уряд вніс зміни до постанови про випуск облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Тепер замість фіксованої ставки в 11% річних встановлюється плаваюча ставка, яка буде прив'язана до облікової ставки НБУ, яка зараз становить 25% .

Зазначається, що ставка за військовими ОВДП обчислюється виходячи із середнього значення облікової ставки НБУ за літній період, що закінчується першого числа місяця, що передує місяцю проведення чергових купонних виплат і починається з першого числа цього ж місяця попереднього року.

Інші умови залишені без змін: номінал – 1 тис. грн, купонний період – один рік, обсяг випуску – до 400 млн грн.

Раніше постановою від 13 травня Кабмін збільшив граничний термін обігу цих паперів із 15 до 30 років.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер дорівнює 27%, а депозитних сертифікатів – 23%. Тобто банкам стало набагато вигідніше отримувати прибуток із депсертифікатів, ніж купуючи ОВДП, через що експерти очікували від Мінфіну підвищення ставок за облігаціями.

Як прогнозують в Асоціації українських банків, застосування Національним банком ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами 27% може призвести до банкрутства до 20 банків, що в свою чергу завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України.