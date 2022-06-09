Кабмин привязал ставку по военным облигациям к учетной ставке НБУ

Ставка доходности военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), через которые Нацбанк Украины финансирует бюджет, будет привязана к учетной ставке, тогда как до последнего времени она составляла 11% годовых.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 659 от 7 июня.

Так, правительство внесло изменения в постановление о выпуске облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Теперь вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, которая будет привязана к учетной ставке НБУ, которая сейчас составляет 25%.

Отмечается, что ставка по военным ОВГЗ исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки НБУ за летний период, который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.

Остальные условия оставлены без изменений: номинал - 1 тыс. грн, купонный период - один год, объем выпуска - до 400 млн грн.

Ранее, постановлением от 13 мая, Кабмин увеличил предельный срок обращения ОВГЗ с 15 до 30 лет.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. То есть банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль с депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям.

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередь нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины.