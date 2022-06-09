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Кабмин привязал ставку по военным облигациям к учетной ставке НБУ
Ставка доходности военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), через которые Нацбанк Украины финансирует бюджет, будет привязана к учетной ставке, тогда как до последнего времени она составляла 11% годовых.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 659 от 7 июня.
Так, правительство внесло изменения в постановление о выпуске облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".
Теперь вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, которая будет привязана к учетной ставке НБУ, которая сейчас составляет 25%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что ставка по военным ОВГЗ исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки НБУ за летний период, который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.
Остальные условия оставлены без изменений: номинал - 1 тыс. грн, купонный период - один год, объем выпуска - до 400 млн грн.
Ранее, постановлением от 13 мая, Кабмин увеличил предельный срок обращения ОВГЗ с 15 до 30 лет.
Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. То есть банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль с депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям.
Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередь нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины.