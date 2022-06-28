Ставки за кредитами восени досягнуть 30% річних - засновник "Інвестохіллс" Андрій Волков

Підняття Національним банком облікової ставки з 10 до 25% у короткостроковій перспективі призведе до того, що банки скоротять активні (кредитні) операції.

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Таку думку у своїй колонці для ІА "Інтерфакс-Україна" висловив Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс".

За його словами, причиною цього стане відсутність позичальників, які братимуть позики під 25%.

В той же час, Андрій Волков припустив, що банки матимуть можливість агресивно піднімати ставки за депозитами або за залишками на поточних рахунках, по суті, до 25%.

"Тобто залучати кошти клієнтів їм стане точно вигідніше, ніж брати рефінанс у НБУ", - вважає фінансист.

За його словами, першими на цей крок наважаться банки, у яких не вистачає ліквідності (як правило, це невеликі банки). Ну а слідом за ними підтягнуться і всі інші.

"На ринку висока конкуренція, і ніхто з банків не захоче втрачати клієнтів, які почнуть закривати рахунки та йти до тих, хто пропонує за депозитами вигідніші умови", - зазначив Андрій Волков.

У результаті, за його прогнозами, для всієї банківської системи вартість ресурсів зросте, що негативно позначиться на активних операціях, оскільки кредити теж подорожчають.

"А з урахуванням того, що під час війни банки, крім своєї маржі, закладають у вартість позикових коштів певну плату за ризик, ставки за кредитами восени досягнуть 30% річних, а може й вище", - додає засновник "Інвестохіллс".

За його словами, наслідком зростання ставок, безперечно, стане скорочення обсягів кредитування. Хоча ще у квітні, за даними НБУ, кредитний портфель бізнесу продовжував, нехай і незначно, але зростати і додав 0,2%.

"У найближчому майбутньому попит залишиться хіба що на овердрафти та на короткі позики, призначені для поповнення оборотних коштів, а також програми, де відсоткову ставку компенсує держава. Однак зі зростанням ставок кредитування обсягів таких програм буде все менше", - прогнозує Андрій Волков.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер становить 27%, а депозитних сертифікатів – 23%.

Як прогнозують в Асоціації українських банків, застосування Національним банком ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами 27% може призвести до банкрутства до 20 банків, що в свою чергу завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України.