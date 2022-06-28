Ставки по кредитам осенью достигнут 30% годовых – основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков

Поднятие Национальным банком учетной ставки с 10% до 25% в краткосрочной перспективе приведет к тому, что банки сократят активные (кредитные) операции.

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Такое мнение в своей колонке для ИА "Интерфакс-Украина" высказал Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс".

По его словам, причиной этого станет отсутствие заемщиков, которые будут брать займы под 25%.

В то же время, Андрей Волков предположил, что банки получат возможность агрессивно поднимать ставки по депозитам или по остаткам на текущих счетах, по сути, до тех же 25%.

"То есть, привлекать средства клиентов им станет точно выгоднее, чем брать рефинанс у НБУ", - считает финансист.

По его словам, первыми на этот шаг решатся банки, у которых не хватает ликвидности (как правило, это небольшие финучреждения). Ну а следом за ними подтянутся и все остальные.

"На рынке высокая конкуренция и никто из банков не захочет терять клиентов, которые начнут закрывать счета и уходить к тем, кто предлагает по депозитам более выгодные условия", - отметил Андрей Волков.

В итоге, по его прогнозам, для всей банковской системы цена ресурсов вырастет, что негативно скажется на активных операциях, так как кредиты тоже подорожают.

"А с учетом того, что во время войны банки помимо своей маржи закладывают в стоимость заемных средств определенную плату за риск, ставки по кредитам осенью достигнут 30% годовых, а может быть и выше", - добавляет основатель "Инвестохиллс".

По его словам, следствием роста ставок, безусловно, станет сокращение объемов кредитования. Хотя еще в апреле, по данным НБУ, кредитный портфель бизнеса продолжал пусть и незначительно, но расти, и прибавил 0,2%.

"В обозримом будущем спрос останется разве что на овердрафты и на короткие займы, предназначенные для пополнения оборотных средств, а также программы, где процентную ставку компенсирует государство. Однако, с ростом ставок кредитования объемов таких программ будет все меньше", - прогнозирует Андрей Волков.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь установлена на 27%, а для депозитных сертификатов НБУ – 23%.

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередь нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины.