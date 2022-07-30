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S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті з CCC+ до CC з подальшим негативним прогнозом.
Про це повідомляється на сайті агентства.
Заначається, що прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу України знижено до CC з подальшим негативним прогнозом.
Це сталося у зв'язку з рішенням Кабміну просити про відстрочку виплат за всіма зовнішніми зобов'язаннями держкомпаній на 24 місяці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таке прохання, за оцінкою S&P, рівнозначне дефолту.
Наприкінці травня S&P вже знижував довгостроковий рейтинг України в інвалюті з рівня "B-" до "CCC+".
Раніше переддефолтний рейтинг Україні надало агентство Fitch.
Нагадаємо, що 20 липня Україна офіційно запропонувала власникам своїх єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та відсунути строки погашення паперів на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.
Раніше НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.
Також НЕК "Укренерго" звернувся до інвесторів з проханням змінити умови випуску "зелених" облігацій сталого розвитку на суму $825 млн з прибутковістю 6,875%, а саме перенести термін погашення з листопаду 2026 року на цей же місяць 2028 року.