ЄС має посилювати санкції проти російської металургії та надати українським виробникам рівні умови для конкуренції – "Метінвест"

Європейський Союз повинен запроваджувати нові санкції проти російських металургійних компаній, адже зараз можливості українських металургів на європейському ринку не є конкурентними. ЄС досі може купувати дешеві російські сляби, на які не поширюються санкції.

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Про це розповів керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє пресслужба компанії.

Він нагадав, що незабаром запрацює механізм європейського екологічного мита СВАМ, що стане ще однією перешкодою для продукції з Україні. Тому владі потрібно докладати зусиль для того, щоб забезпечити рівні умови для України на європейському ринку.

Керівник офісу гендиректора "Метінвесту" зауважив, що однією з перепон на шляху модернізації української металургії є система гарантій, яка не створює рівних умов для українських та європейських підприємств.

"Ти маєш вийти на ринок, взяти гроші, а гарантії тобі надасть міністерство. Це не живі гроші. Європейці ж отримують безвідсоткові й безвиплатні гранти. А нам кажуть: візьміть кредити, платіть за них відсотки, а ми вам дамо за них гарантії. Це також, звісно, дуже хороший інструмент, і ми будемо ним користуватися. Але, знову ж таки, це не рівні умови", – наголосив він.

Олександр Водовіз. Фото з сайту "Метінвесту"

За його словами, українські виробники повинні мати однакові умови з європейськими.

"Тоді ми готові конкурувати. Але якщо нам висунуть такі вимоги щодо екології, які висувають європейцям, ми програємо цю конкуренцію, і не зможемо зайти в цей ринок", – пояснив Водовіз.

Одним із ризиків застосування політики ЄС щодо коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM) для української промисловості Олександр Водовіз назвав неможливість беззастережної імплементації нормативних актів без належної підтримки підприємств.

"У частині екології ми бачимо настанови, що Україні слід ухвалити певні нормативні акти. Але ми не можемо приймати їх наосліп. Наприклад, в Європі для декарбонізації на кожен завод виділяється від 0,5 до 1 млрд євро. А у нас – нічого. Хочемо, аби звертали увагу на те, що ми перебуваємо в різних вагових категоріях", – зазначив керівник офісу гендиректора "Метінвесту".

Він підкреслив, що ухвалення цих нормативних актів може зруйнувати основні галузі, які формують ВВП України. Тоді як росіяни і далі продовжують посідати свою нішу на європейському металургійному ринку. І хоча частина санкцій проти російських виробників металопродукції справді далася взнаки, то інша частина - не подіяла.

"Щодо постачання слябів до ЄС Росія і далі займає сильну позицію. Наприклад, італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії. А ми не можемо купувати ці дешеві сляби, і програємо їм у конкуренції", – пояснив Водовіз.

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. До її структури входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх основних регіонах світу.