Стальная вера в будущее: как "Метинвест" обеспечивает стабильное наполнение местных и государственных бюджетов

"Метинвест" уверенно доказывает свое право на лидерство в украинском ГМК. Несмотря на войну и потери, компания активно инвестирует в развитие производства, энергонезависимость и сохранение кадрового потенциала.

Данные YouControl свидетельствуют о том, что, несмотря на потери, нанесенные "Метинвесту" войной, компания остается в топе крупнейших украинских производителей и инвесторов. По итогам первого полугодия 2024 года "Метинвест" увеличил прибыль почти в четыре раза, а выручка выросла на 20%. За январь-июнь текущего года EBITDA группы выросло на 33%, до $650 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным компании, в настоящее время удается поддерживать загрузку металлургических предприятий более чем на 50% мощностей: "Запорожсталь" работает тремя доменными печами, что дает загрузку до 75%, тогда как "Каметсталь" работает двумя из трех печей — загруженность на уровне 65%.

Более того, Покровская угольная группа вместе с совместным предприятием Южный ГОК работают на 100%. В общей сложности консолидированные ГОКа группы на конец первого полугодия были загружены на 57% от довоенного уровня.

Конечно, сегодня говорить о довоенном уровне производства, ведь из-за агрессии РФ потеряны крупные металлургические предприятия группы. До начала полномасштабной войны "Метинвест" производил около 14 млн т стали. В настоящее время объем производства сократился до 5,5-6 млн т. Несмотря на это, "Метинвест" остается лидером ГМК и одним из крупнейших экспортеров Украины. Сегодня компания экспортирует 61% производимой стали, а 39% продукции реализует на рынке Украины.

Компания остается большим источником наполнения местных и государственных бюджетов. В течение первого полугодия 2024 года "Метинвест" уплатил 10 млрд грн налогов, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Самые большие по объему бюджетные отчисления: плата за пользование недрами (2,9 млрд грн), единый социальный взнос (1,8 млрд грн) и налог на доходы физических лиц (1,7 млрд грн).

"Метинвест" с конца июня 2024 года направил на помощь Украине $209 млн, из которых на нужды армии ушло 57% .

Люди — главный актив

Теперь одним из самых чувствительных для компании вызовов является угроза приближения фронта к Покровску, где компания осуществляет добычу коксующегося угля в Покровской угольной группе. "Мы должны обеспечить безопасность нашим рабочим, работающим на шахте. "Метинвест" эвакуирует семьи с детьми наших сотрудников, предоставляет места в санаториях, — рассказывает СЕО "Метинвеста" Юрий Рыженков. — Добывающая промышленность — это та сфера деятельности, в которой трудно компенсировать потерю квалифицированного опытного персонала. В группе понимают, что даже при сценарии потери шахт можно воспользоваться планом Б и экспортировать сырье или покупать его на внутреннем рыке. А вот с людьми так не получится".

По словам Рыженкова, компания стимулирует рабочих эвакуироваться из Покровска на восток Днепропетровской области, что позволяет с одной стороны вывезти работников и их семьи в относительно безопасное место, а с другой — продолжить работу по добыче угля вахтовым методом. Компания уже строит модульные дома в безопасных локациях. По замыслу там смогут жить шахтеры, готовые работать вахтовым методом, но не имеющие жилья.

В то же время, в компании верят в то, что ВСУ смогут отстоять Покровск — строительная техника группы активно участвует в строительстве укреплений и рытье траншей вокруг города.

И это не единственный вклад группы в оборону Украины. Несмотря на производство хранилищ, оборонных конструкций и защиты военной техники, компания имеет один из самых высоких в стране показателей мобилизованных работников. "С начала войны было мобилизовано 9000 наших сотрудников, а это 16% персонала", — отмечает Рыженков. И более 600 работников из предприятий "Метинвеста" уже отдали жизнь за Украину. По данным "Метинвеста", ежемесячно с предприятий группы мобилизуют от 100 до 170 сотрудников.

Такая ситуация заставила группу стать лидером поддержки и адаптации ветеранов. Неудивительно, что проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов Метинвеста" получил международное признание как комплексная программа по реинтеграции бывших военных при их возвращении на работу. Программа действительно дает результаты — в общей сложности уже более 1 тыс. ветеранов смогла вернуться к работе на предприятиях группы, в то время как 8 тыс. сотрудников продолжают служить в ВСУ.

Инвестиции в будущее

"Метинвест" входит в топ-3 частных компаний-инвесторов страны. Общий объем инвестиций в 2022-2023 годах с учетом совместных предприятий составляет более 28,1 млрд грн.

Приведем несколько примеров внутренних инвестиций для развития.

Сохранение производства коксующихся углей

В 2022-2023 годах "Метинвест" инвестировал в запуск новых рядов по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, вкладывал средства в ремонты коксовых батарей для сохранения производства кокса на "Каметстале". С начала войны "Метинвест" вложил в Покровскую угольную группу $250 млн.

Собственная генерация

"Метинвест" — крупнейший потребитель электроэнергии в Украине. Предприятия группы потребляют более 550 МВт. Для сравнения: до войны с учетом мариупольских активов потребление достигало 1000 МВт.

Для удовлетворения потребностей в электроэнергии компания планирует инвестировать более $500 млн в новую генерацию. В компании рассматривают возможность строительства собственных мощностей, которые могли бы частично обеспечить предприятия. Сейчас рассматриваются варианты, которые могли бы покрыть от 10-15% до 50% потребления на средства собственной генерации.

В настоящее время состоялось контрактирование за $36 млн свыше 30 МВт газотурбинных станций, которые до конца года должны начать работу на предприятиях группы. Ранее установили мощности по генерации электроэнергии на 50 МВт на случай экстренных ситуаций.

Ремонт доменных печей

Денежные средства направлялись группой также на ремонт доменных печей "Запорожстали" и "Каметстали". Также инвестиции уходили в капитальный ремонт прокатных состояний на "Запорожстали". Для увеличения объемов производства нужно капитально отремонтировать две доменные печи, которые стали на ремонт накануне вторжения. По оценкам компании стоимость ремонта одной печи может составлять до $250 млн. Вероятно, эти инвестиции "Метинвесту" придется отсрочить до завершения войны.

Строительство DRI/HBI модулей на ГОКе в Кривом Роге

Компания рассматривает возможность строительства DRI/HBI модулей на ГОКе в Кривом Роге для производства высококачественного сырья для зеленой металлургии как Европы, так и впоследствии Украины. В настоящее время компания проводит технико-экономическое обоснование и разрабатывает проект работ. По предварительным оценкам стоимость одного модуля DRI/HBI составляет примерно $1 млрд. По очевидным причинам столь масштабная и стоимостная модернизация ГОКа станет возможной только после окончания войны.

Итальянский актив

Последней крупной инвестицией "Метинвеста" стало строительство завода зеленой металлургии в итальянском городе Пембино.

"Благодаря этому проекту украинская металлургия сможет стать важным элементом экономики Европы, заложив основу процветания экономики Украины через налоги, валютные поступления и создание рабочих мест", — уверены в "Метинвесте".

Речь идет о создании производства мощностью 2,7 млн т стали в год. Общая стоимость проекта достигает €2,5 млрд, причем не менее 70% этих средств будут привлечены как кредиты.

Первоначальная идея построения завода в ЕС заключалась в том, чтобы запустить прокатный завод, который должен использовать слябы из "Азовстали" для производства рулонов в Италии. К сожалению, развязанная Россия война помешала этим планам — после уничтожения мариупольского комбината россиянами проект трансформировался в полноценный металлургический комбинат.

Фактически этот проект позволит наработать практическую базу для будущей реконструкции "Запорожстали" и "Каметстали". Также важно, что его запуск создаст дополнительный спрос на сырье криворожских ГОКов "Метинвеста".