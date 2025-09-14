Экспорт ферросплавов из Украины за 8 месяцев 2025 года вырос почти на 40%

Экспорт ферросплавной продукции из Украины по итогам января-августа 2025 г. вырос на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 73,8 тыс. т.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на расчеты GMK Center.

Среди крупнейших потребителей украинских ферросплавов в январе-августе 2025 года больше поставок получили Польша - 20,07 тыс. т, что на 74,1% больше, чем в аналогичный период 2024 года, Алжир - 18,28 тыс. т, Турция - 14,42 тыс. т, что на 5 тыс. т, что на 6,9% больше, чем в 2024 году.

В августе 2025 года экспорт ферросплавов вырос на 17,1% по сравнению с июлем и достиг 10,25 тыс. т, однако упал на 21,8% по сравнению с августом 2024 года. Польша за месяц импортировала 4,46 тыс. т украинской продукции, что в 2,4 раза больше, чем в июле, Италия – 2,4 тыс. т, на 183% больше, чем в июле, но на 22,4% меньше, чем в августе 2024 года. Турция получила лишь 0,02 тыс. т, что на 98,5% меньше июля и на 99,3% меньше, чем в августе 2024 года, а поставки в Алжир в августе не осуществлялись.

Выручка от экспорта за январь-август 2025 года выросла до $82,61 млн по сравнению с $63,8 млн годом ранее. В августе показатель составил $11,27 млн, что на 10,2% больше, чем в июле, но на 28,1% меньше августа 2024 года.

Напомним, что в 2024 году ферросплавные заводы Украины сократили производство на 49,4% по сравнению с 2023 годом до 108,2 тыс. т из-за вынужденной остановки осенью 2023 года.

По сравнению с 2023 годом экспорт в 2024 году упал на 77,5% - с 344,17 тыс. т до 77,32 тыс. т.

Рост экспорта в 2025 г. обусловлен возобновлением работы предприятий и высоким спросом на продукцию украинских заводов в ключевых странах-импортерах, в частности в Польше и Италии.

Украинская металлургическая отрасль подвела итоги работы за восемь месяцев 2025 года. Динамика производства показала смешанную тенденцию: чугун продемонстрировал прирост, в то время как производство стали и проката сократилось.