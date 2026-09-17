Сколько украинцы купили электромобилей в августе 2026 (инфографика)

Украинский рынок электромобилей в августе 2026 года продолжил умеренное восстановление. Общий объем сегмента легковых электромобилей составил 9 074 единицы ( по данным Института исследований авторынка) против 8 418 за сопоставимый период июля и 11 443 годом ранее. Читайте на Dilo об итоговом состоянии рынка электрокаров за август 2026 года.

Структура рынка: прирост дал импорт подержанных авто

Структура рынка легковых электромобилей Украины в августе 2026 года

Инфографика: eauto.org.ua

Общий рынок прибавил 656 автомобилей за месяц, и распределение этого прироста оказалось неравномерным. Наибольший вклад внесли первые регистрации импортированных авто с пробегом — плюс 434 электромобиля, или 66,2% чистого прироста. Новые электромобили добавили 110 авто, внутренние перепродажи — 112.

При этом годовая динамика трех сегментов осталась разнонаправленной, и именно она показывает, насколько рынок отличается от прошлогоднего:

внутренние перепродажи — 4 957 авто: +2,3% за месяц и +38,2% за год;

первые регистрации импортированных авто с пробегом — 3 613: +13,7% за месяц, но -38,9% за год;

первые регистрации новых электромобилей — 504: +27,9% за месяц, но -74,1% за год.

Эти три составляющие взаимоисключающие и вместе формируют итоговые 9 074 автомобиля. В структуре месяца внутренние перепродажи сформировали 54,6% объема, импортированные подержанные — 39,8%, новые — 5,6%.

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Внутренний рынок остался крупнейшим сегментом, хотя темп его роста за месяц замедлился до символических 2,3%. Главное здесь другое: в годовом измерении это единственный сегмент с плюсом, причем существенным — +38,2%.

Участники рынка объясняют такую устойчивость прежде всего тем, что удорожание растаможки после введения НДС на ввоз электромобилей перенаправило часть спроса с ввоза на то, что уже есть в стране. Проверенный подержанный Nissan Leaf или Tesla Model 3 сегодня можно купить без ожидания доставки и без дополнительных таможенных платежей.

Импортированные электрокары с пробегом

Этот сегмент дал основной месячный прирост, но именно он сильнее всего просел в годовом измерении — минус 38,9%. То есть 3 613 растаможенных авто — это восстановление после шока начала года, а не возвращение к прежнему масштабу. Доля электромобилей среди всех импортированных легковых автомобилей с пробегом составила 17,0% — самый высокий показатель среди трех сегментов.

Новые электромобили

Сегмент новых авто остался самым маленьким — 504 регистрации, или 5,6% объема. Месячный прирост на 27,9% выглядит бодро, но годовое падение на 74,1% показывает реальный масштаб просадки. Все 504 новых электромобиля, впервые зарегистрированные в августе, были ввезены в Украину: новых электромобилей, произведенных или переоборудованных в Украине, в августе не зафиксировано.

Модельные лидеры в каждом сегменте свои, и это хорошо иллюстрирует, что рынок фактически состоит из трех разных аудиторий:

внутренние перепродажи: Nissan Leaf EV — 632, Tesla Model 3 — 563, Tesla Model Y — 412, Volkswagen e-Golf — 257, Tesla Model S — 207;

импорт авто с пробегом: Tesla Model Y — 498, Tesla Model 3 — 481, Nissan e-Leaf — 455, Hyundai Ioniq 5 — 160, Kia Niro — 149;

новые электромобили: BYD Sea Lion 06 — 102, Zeekr 001 — 46, Zeekr 7X — 44, MG4 — 36, Toyota bZ4X — 33.

Присутствие китайских брендов в верхней части рейтинга новых авто стало привычным, хотя на уровне рынка в целом оно пока не конвертируется в большие объемы.

Марки и модели: Tesla впереди, Zeekr в десятке

Топ-10 марок легковых электромобилей в августе 2026 года

Инфографика: eauto.org.ua

Tesla сохранила первое место с 2 342 автомобилями и долей 25,8%, хотя ее объем почти не изменился по сравнению с июлем (-0,3%) и был на 14,9% ниже, чем годом ранее. Второе место занял Nissan (1 227), третье — Volkswagen (745). Первые три марки сформировали 47,5% объема, первая десятка — 81,5%.

Десятка марок по суммарному объему в трех сегментах рынка выглядит следующим образом:

Tesla — 2 342;

Nissan — 1 227;

Volkswagen — 745;

Kia — 638;

Hyundai — 610;

Chevrolet — 474;

Renault — 402;

BYD — 374;

Audi — 339;

Zeekr — 247.

Главное изменение десятки — появление Zeekr вместо BMW. В общем модельном рейтинге первое место вернул Nissan Leaf (1 087 авто, +13,6% за месяц), вторым стал Tesla Model 3 (1 044, +5,0%), третьей — Tesla Model Y (910, -2,7%).

Вместе эта тройка дала 33,5% рынка, а далее идут Volkswagen e-Golf (334), Renault Zoe (333), Kia Niro (295), Tesla Model S (283), Chevrolet Bolt EV / Opel Ampera-e (279), Hyundai Ioniq 5 (249) и Volkswagen ID.4 (248).

Возраст автопарка: рынок постепенно стареет

Электромобили в возрасте до пяти лет сформировали 5 289 автомобилей, или 58,3% августовского объема — против 58,6% в июле и 67,3% годом ранее. В то же время доля авто в возрасте от 11 лет выросла до 13,2% с 7,5% годом ранее. Средний возраст составил 5,5 года, медианный — 5 лет.

Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:

до 2 лет — 1 878 авто, или 20,7%;

3–5 лет — 3 411, или 37,6%;

6–10 лет — 2 586, или 28,5%;

11 лет и больше — 1 199, или 13,2%.

Августовская статистика дает сдержанный, но понятный ответ на вопрос, является ли спрос на электромобили структурным. Оборот подержанных электрокаров внутри страны растет, импорт частично восстанавливается, а доля BEV среди всех легковых автомобилей поднялась до 9,3% против 8,3% в июле, хотя годом ранее она составляла 10,8%.

Августовская реальность: рынок растет, но не возвращается к прошлогоднему масштабу

Рынок не исчез после изменения налоговых условий, а скорее перераспределился. Так, выиграли те, кто успел приобрести электромобиль до удорожания растаможки, и те, кто ориентируется на собственную розетку с бытовым тарифом вместо АЗС. Государство же, несмотря на отсутствие системных стимулов, все равно получает постепенное обновление автопарка, хотя и не теми темпами, которые показывал 2025 год.

Август 2026 года подтвердил, что рынок легковых электромобилей адаптировался к новым условиям и держится в диапазоне 8–10 тысяч авто ежемесячно. Две трети чистого прироста обеспечил импорт подержанных, внутренние перепродажи сохранили наибольшую долю, а новые электромобили остались самым маленьким сегментом с 5,6%.

Общий объем все еще на 20,7% ниже прошлогоднего, и реальную устойчивость этой конфигурации рынка будет видно скорее осенью, когда станет понятно, способен ли импорт удержать набранный темп.