Скільки українці купили електромобілів у серпні 2026 (інфографіка)

Український ринок електромобілів у серпні 2026 року продовжив помірне відновлення. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів склав 9 074 одиниці ( за даними Інституту досліджень авторинку) проти 8 418 за зіставний період липня та 11 443 роком раніше. Читайте на Dilo про підсумковий стан ринку електрокарів за серпень 2026 року.

Структура ринку: приріст дав імпорт вживаних авто

Структура ринку легкових електромобілів України у серпні 2026 року

Інфографіка: eauto.org.ua

Загальний ринок додав 656 автомобілів за місяць, і розподіл цього приросту виявився нерівномірним. Найбільший внесок зробили перші реєстрації імпортованих авто з пробігом — плюс 434 електромобілі, або 66,2% чистого приросту. Нові електромобілі додали 110 авто, внутрішні перепродажі — 112.

Водночас річна динаміка трьох сегментів залишилася різноспрямованою, і саме вона показує, наскільки ринок відрізняється від торішнього:

внутрішні перепродажі — 4 957 авто: +2,3% за місяць і +38,2% за рік;

перші реєстрації імпортованих авто з пробігом — 3 613: +13,7% за місяць, але -38,9% за рік;

перші реєстрації нових електромобілів — 504: +27,9% за місяць, але -74,1% за рік.

Ці три складові взаємовиключні й разом формують підсумкові 9 074 автомобілі. У структурі місяця внутрішні перепродажі сформували 54,6% обсягу, імпортовані вживані — 39,8%, нові — 5,6%.

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Внутрішній ринок залишився найбільшим сегментом, хоча темп його зростання за місяць уповільнився до символічних 2,3%. Головне тут інше: у річному вимірі це єдиний сегмент із плюсом, причому суттєвим — +38,2%.

Учасники ринку пояснюють таку стійкість передусім тим, що подорожчання розмитнення після запровадження ПДВ на ввезення електромобілів перенаправило частину попиту з пригону на те, що вже є в країні. Перевіреного вживаного Nissan Leaf або Tesla Model 3 сьогодні можна купити без очікування доставки та без додаткових митних платежів.

Імпортовані електрокари з пробігом

Цей сегмент дав основний місячний приріст, але саме він найсильніше просів у річному вимірі — мінус 38,9%. Тобто 3 613 розмитнених авто — це відновлення після шоку початку року, а не повернення до попереднього масштабу. Частка електромобілів серед усіх імпортованих легковиків із пробігом становила 17,0% — найвищий показник серед трьох сегментів.

Нові електромобілі

Сегмент нових авто залишився найменшим — 504 реєстрації, або 5,6% обсягу. Місячний приріст на 27,9% виглядає бадьоро, але річне падіння на 74,1% показує реальний масштаб просідання. Усі 504 нові електромобілі, вперше зареєстровані у серпні, були ввезені в Україну: нових електромобілів, виготовлених або переобладнаних в Україні, у серпні не зафіксовано.

Модельні лідери в кожному сегменті свої, і це добре ілюструє, що ринок фактично складається з трьох різних аудиторій:

внутрішні перепродажі: Nissan Leaf EV — 632, Tesla Model 3 — 563, Tesla Model Y — 412, Volkswagen e-Golf — 257, Tesla Model S — 207;

імпорт авто з пробігом: Tesla Model Y — 498, Tesla Model 3 — 481, Nissan e-Leaf — 455, Hyundai Ioniq 5 — 160, Kia Niro — 149;

нові електромобілі: BYD Sea Lion 06 — 102, Zeekr 001 — 46, Zeekr 7X — 44, MG4 — 36, Toyota bZ4X — 33.

Присутність китайських брендів у верхній частині рейтингу нових авто стала звичною, хоча на рівні ринку загалом вона поки не конвертується у великі обсяги.

Марки і моделі: Tesla попереду, Zeekr у десятці

Топ-10 марок легкових електромобілів у серпні 2026 року

Інфографіка: eauto.org.ua

Tesla зберегла перше місце з 2 342 автомобілями та часткою 25,8%, хоча її обсяг майже не змінився до липня (-0,3%) і був на 14,9% нижчим, ніж рік тому. Друге місце посів Nissan (1 227), третє — Volkswagen (745). Перші три марки сформували 47,5% обсягу, перша десятка — 81,5%.

Десятка марок за сумарним обсягом у трьох сегментах ринку має такий вигляд:

Tesla — 2 342;

Nissan — 1 227;

Volkswagen — 745;

Kia — 638;

Hyundai — 610;

Chevrolet — 474;

Renault — 402;

BYD — 374;

Audi — 339;

Zeekr — 247.

Головна зміна десятки — поява Zeekr замість BMW. У загальному модельному рейтингу перше місце повернув Nissan Leaf (1 087 авто, +13,6% за місяць), другим став Tesla Model 3 (1 044, +5,0%), третьою — Tesla Model Y (910, -2,7%).

Разом ця трійка дала 33,5% ринку, а далі йдуть Volkswagen e-Golf (334), Renault Zoe (333), Kia Niro (295), Tesla Model S (283), Chevrolet Bolt EV / Opel Ampera-e (279), Hyundai Ioniq 5 (249) і Volkswagen ID.4 (248).

Вік автопарку: ринок поступово старішає

Електромобілі віком до п'яти років сформували 5 289 автомобілів, або 58,3% серпневого обсягу — проти 58,6% у липні та 67,3% рік тому. Натомість частка авто віком від 11 років зросла до 13,2% з 7,5% роком раніше. Середній вік становив 5,5 року, медіанний — 5 років.

Розподіл за віковими групами виглядає так:

до 2 років — 1 878 авто, або 20,7%;

3-5 років — 3 411, або 37,6%;

6-10 років — 2 586, або 28,5%;

11 років і більше — 1 199, або 13,2%.

Серпнева статистика дає стриману, але зрозумілу відповідь на питання, чи є попит на електромобілі структурним. Обіг вживаних електрокарів усередині країни зростає, імпорт частково відновлюється, а частка BEV серед усіх легковиків піднялася до 9,3% проти 8,3% у липні, хоча рік тому вона становила 10,8%.

Серпнева реальність: ринок росте, але не повертається до торішнього масштабу

Ринок не зник після зміни податкових умов, а скоріш перерозподілився. Так, виграли ті, хто встиг придбати електромобіль до подорожчання розмитнення, і ті, хто орієнтується на власну розетку з побутовим тарифом замість АЗС. Держава ж, попри відсутність системних стимулів, все одно отримує повільне оновлення автопарку, хоча й не тими темпами, які показував 2025 рік.

Серпень 2026 року підтвердив, що ринок легкових електромобілів адаптувався до нових умов і тримається в діапазоні 8-10 тисяч авто щомісяця. Дві третини чистого приросту забезпечив імпорт вживаних, внутрішні перепродажі зберегли найбільшу частку, а нові електромобілі залишилися найменшим сегментом із 5,6%.

Загальний обсяг усе ще на 20,7% нижчий за торішній, і реальну стійкість цієї конфігурації ринку буде видно радше восени, коли стане зрозуміло, чи здатен імпорт утримати набраний темп.