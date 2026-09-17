Авто з Китаю: які моделі найчастіше купували українці у серпні

У серпні українці придбали 1075 легкових автомобілів китайського походження — на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Серед нових авто найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06, а серед вживаних - BYD Song L.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрома".

Авто з Китаю

Найбільше скоротився попит на нові автомобілі китайського походження. У серпні їх придбали 790 одиниць - на 61% менше, ніж роком раніше. Продажі вживаних авто становили 285 одиниць, скоротившись на 28%.

Водночас електромобілі продовжують займати значну частку в структурі попиту. У серпні вони становили 57% усіх легкових автомобілів, ввезених із Китаю.

Серед нових моделей найпопулярнішим став BYD Sea Lion 06 — українці придбали 132 такі автомобілі. Другу позицію посів ZEEKR 001 із результатом 46 авто, третю — ZEEKR 7X, яких було реалізовано 44 одиниці.

До п’ятірки найпопулярніших нових моделей також увійшли MG 4 - 36 автомобілів та MG HS - 35.

У сегменті вживаних авто перше місце посів BYD Song L - 29 придбаних машин. На другій позиції опинився ZEEKR 7X із 28 автомобілями.

Третім став BYD Sea Lion 05 - 18 авто. Далі в рейтингу - BYD Sea Lion 06 із 16 одиницями та ZEEKR 001, яких українці придбали 14.

Таким чином, китайські електромобілі залишаються ключовою частиною попиту на автомобілі з КНР в Україні, хоча загальний обсяг їхніх продажів у серпні суттєво скоротився у річному вимірі.

Нагадаємо, у серпні автопарк України поповнили близько 4,4 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.