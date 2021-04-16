Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысяч новых заражений, 438 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021 года зафиксировано 17 тысяч 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 709 детей и 378 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4348 человек, летальных случаев — 438, выздоровели — 12 тысяч 54 человека, осуществлено тестирований за сутки — 109 тысяч 584 (в том числе методом ПЦР — 47 тысяч 421, методом ИФА — 19 тысяч 30, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43 тысячи 133).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 921 тысяча 244 человека, выздоровели — 1 млн 465 тысяч 820 человек, летальных исходов — 39 тысяч 96, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 869 тысяч 518.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Кроме того, за сутки 15 апреля в Украине привито против коронавируса 13 тысяч 520 человек.
От начала прививочной кампании привито 432 тысячи 817 человек, из них получили 1 дозу — 432 тысячи 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Известно, что прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки.
По состоянию на 15 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 тысяч 153 человека.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 1609 случаев / 1770 прививок;
Винницкая область — 404 случая / 225 прививок;
Волынская область — 426 случаев / 688 прививок;
Днепропетровская область — 1332 случая / 385 прививок;
Донецкая область — 686 случаев / 460 прививок;
Житомирская область — 530 случаев / 678 прививок;
Закарпатская — 162 случая / 420 прививок;
Запорожская область — 787 случаев / 558 прививок;
Ивано-Франковская область — 150 случаев / 497 прививок;
Киевская область — 926 случаев / 97 прививок;
Кировоградская область — 182 случая / 300 прививок;
Луганская область — 290 случаев / 200 прививок;
Львовская область — 1365 случаев / 2650 прививок;
Николаевская область — 400 случаев / 237 прививок;
Одесская область — 1315 случаев / 893 прививки;
Полтавская область — 688 случаев / 352 прививки;
Ровенская область — 554 случая / 470 прививок;
Сумская область — 723 случая / 250 прививок;
Тернопольская область — 460 случаев / 487 прививок;
Харьковская область — 1377 случаев / 230 прививок;
Херсонская область — 316 случаев / 280 прививок;
Хмельницкая область — 892 случая / 680 прививок;
Черкасская область — 953 случая / 165 прививок;
Черновицкая область — 276 случаев / 310 прививок;
Черниговская область — 676 случаев / 238 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021 года было зафиксировано 16 тысяч 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.