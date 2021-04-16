Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысяч новых заражений, 438 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021 года зафиксировано 17 тысяч 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 709 детей и 378 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4348 человек, летальных случаев — 438, выздоровели — 12 тысяч 54 человека, осуществлено тестирований за сутки — 109 тысяч 584 (в том числе методом ПЦР — 47 тысяч 421, методом ИФА — 19 тысяч 30, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43 тысячи 133).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 921 тысяча 244 человека, выздоровели — 1 млн 465 тысяч 820 человек, летальных исходов — 39 тысяч 96, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 869 тысяч 518.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

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Кроме того, за сутки 15 апреля в Украине привито против коронавируса 13 тысяч 520 человек.

От начала прививочной кампании привито 432 тысячи 817 человек, из них получили 1 дозу — 432 тысячи 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Известно, что прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки.

По состоянию на 15 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 тысяч 153 человека.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1609 случаев / 1770 прививок;

Винницкая область — 404 случая / 225 прививок;

Волынская область — 426 случаев / 688 прививок;

Днепропетровская область — 1332 случая / 385 прививок;

Донецкая область — 686 случаев / 460 прививок;

Житомирская область — 530 случаев / 678 ​​прививок;

Закарпатская — 162 случая / 420 прививок;

Запорожская область — 787 случаев / 558 прививок;

Ивано-Франковская область — 150 случаев / 497 прививок;

Киевская область — 926 случаев / 97 прививок;

Кировоградская область — 182 случая / 300 прививок;

Луганская область — 290 случаев / 200 прививок;

Львовская область — 1365 случаев / 2650 прививок;

Николаевская область — 400 случаев / 237 прививок;

Одесская область — 1315 случаев / 893 прививки;

Полтавская область — 688 случаев / 352 прививки;

Ровенская область — 554 случая / 470 прививок;

Сумская область — 723 случая / 250 прививок;

Тернопольская область — 460 случаев / 487 прививок;

Харьковская область — 1377 случаев / 230 прививок;

Херсонская область — 316 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область — 892 случая / 680 прививок;

Черкасская область — 953 случая / 165 прививок;

Черновицкая область — 276 случаев / 310 прививок;

Черниговская область — 676 ​​случаев / 238 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021 года было зафиксировано 16 тысяч 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.