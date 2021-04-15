Коронавирус: в Украине за сутки более 16,4 тысяч новых заражений, 433 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021 года зафиксировано 16 тысяч 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 628 детей и 383 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 4229 человек, летальных случаев — 433, выздоровели — 11 тысяч 148 человек, осуществлено тестирований за сутки — 119 тысяч 615 (в том числе методом ПЦР — 51 тысяча 344, методом ИФА — 20 тысяч 17, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 48 тысяч 254).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 903 тысячи 765 ​​человек, выздоровели — 1 млн 453 тысячи 766 человек, летальных исходов — 38 тысяч 658, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 822 тысячи 97.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Кроме того, за сутки 14 апреля в Украине привито против коронавируса 15 тысяч 744 человека. От начала прививочной кампании привито 419 тысяч 297 человек, из них получили 1 дозу — 419 тысяч 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Известно, что прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки.

По состоянию на 14 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 тысячи 315 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область — 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область — 397 случаев / 503 прививки;

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Днепропетровская область — 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область — 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область — 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская — 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область — 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область — 194 случая / 516 прививок;

Киевская область — 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область — 183 случая / 680 прививок;

Луганская область — 292 случая / 250 прививок;

Львовская область — 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область — 404 случая / 470 прививок;

Одесская область — 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область — 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область — 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область — 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область — 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область — 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область — 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область — 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область — 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область — 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область — 726 случаев / 192 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине было зарегистрировано 14 тысяч 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а также 467 летальных случаев за сутки.