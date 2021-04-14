Украина выходит на плато по заболеваемости коронавирусом — Радуцкий

Украина подходит к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, в настоящее время ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на две тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", — заявил Радуцкий.

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Нардеп добавил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом, сейчас ситуация немного улучшилась.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине зарегистрировано 14 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки в Украине госпитализировано 5 063 человека, зафиксировано 467 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 12 384 пациента.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 887 338 человек, выздоровели от этой болезни 1 442 618 пациентов и умерли 38 225 больных. За это время проведено 8 770 753 ПЦР-тестов.