Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили более 14,5 тысяч новых зараженных, 467 человек умерли

За последние сутки в Украине госпитализировано 5 063 человека и выздоровело от коронавируса 12 384 пациентов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 14 апреля в Украине зарегистрировано 14 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 612 детей и 426 медработников.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 5 063 человека, зафиксировано 467 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 12 384 пациента.

За этот период проведено 134 342 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 54 353, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 539 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 57 450.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 887 338 человек, выздоровели от этой болезни 1 442 618 пациентов и умерли 38 225 больных. За это время проведено 8 770 753 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

13 апреля против COVID-19 было привито 15 152 человека. Всего с начала прививочной кампании в Украине привито от COVID-19 403 553 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1 457 случаев/1 970 прививок;

Винницкая область — 380 случаев/210 прививок;

Волынская область — 374 случая/470 прививок;

Днепропетровская область — 606 случаев/1 710 прививок;

Донецкая область — 837 случаев/470 прививок;

Житомирская область — 392 случая/620 прививок;

Закарпатская — 157 случаев/470 прививок;

Запорожская область — 876 случаев/670 прививок;

Ивано-Франковская область — 162 случая/487 прививок;

Киевская область — 845 случаев/0 прививок;

Кировоградская область — 120 случаев/350 прививок;

Луганская область — 321 случай/330 прививок;

Львовская область — 963 случая/2 670 прививок;

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Николаевская область — 422 случая/450 прививок;

Одесская область — 906 случаев/650 прививок;

Полтавская область — 900 случаев/490 прививок;

Ровенская область — 616 случаев/370 прививок;

Сумская область — 463 случая/270 прививок;

Тернопольская область — 469 случаев/600 прививок;

Харьковская область — 1255 случаев/390 прививок;

Херсонская область — 208 случаев/280 прививок;

Хмельницкая область — 854 случая/640 прививок;

Черкасская область — 581 случай/0 прививок;

Черновицкая область — 204 случая/310 прививок;

Черниговская область — 185 случаев/275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация проводилась 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине зарегистрировано 11 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

Источник фото: Depositphotos.

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