COVID-19: в Украине за сутки 11680 новых заражений, 457 человек умерли

По состоянию на 13 апреля, в Украине зарегистрировано 11 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 501 ребенок и 366 медработников.
За последние сутки в Украине госпитализировано 2 334 человек, зафиксировано 457 летальных случая и выздоровело от коронавируса 14 019 пациентов.
За этот период проведено 83 975 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 38 684, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 19 284 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 007.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 872 785 человек, выздоровели от этой болезни 1 430 234 пациентов и умерли 37 758 больных. За это время проведено 8 716 400 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
12 апреля в Украине привито против COVID-19 10 135 человек. Всего с начала прививочной кампании привито от коронавируса 388 401 человек, из них получили 1 дозу — 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 1 503 случая/1 500 прививок;
Винницкая область — 342 случая/70 прививок;
Волынская область — 329 случаев/170 прививок;
Днепропетровская область — 706 случаев/850 прививок;
Донецкая область — 548 случаев/480 прививок;
Житомирская область — 188 случаев/510 прививок;
Закарпатская — 151 случай/190 прививок;
Запорожская область — 577 случаев/520 прививок;
Ивано-Франковская область — 63 случая/435 прививок;
Киевская область — 818 случаев/290 прививок;
Кировоградская область — 84 случая/210 прививок;
Луганская область — 252 случая/260 прививок;
Львовская область — 838 случаев/1 510 прививок;
Николаевская область — 355 случаев/350 прививок;
Одесская область — 795 случаев/430 прививок;
Полтавская область — 794 случая/320 прививок;
Ровенская область — 422 случая/440 прививок;
Сумская область — 179 случаев/250 прививок;
Тернопольская область — 365 случаев/360 прививок;
Харьковская область — 904 случая/200 прививок;
Херсонская область — 88 случаев/210 прививок;
Хмельницкая область — 382 случая/220 прививок;
Черкасская область — 673 случая/0 прививок;
Черновицкая область — 235 случаев/260 прививок;
Черниговская область — 89 случаев/100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки.
12 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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