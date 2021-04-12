Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 355 детей и 119 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2770 человек, летальных случаев — 287, выздоровели — 5355 человек, осуществлено тестирований за сутки — 40 тысяч 109 (в том числе методом ПЦР — 20 тысяч 831, методом ИФА — 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13 тысяч 145).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 861 тысяча 105 человек, выздоровели — 1 млн 416 тысяч 215 человек, летальных исходов — 37 тысяч 301, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 677 тысяч 716.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595) и Львовской (590) областях, городе Киев (537) и Киевской (477) области.

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Кроме того, за сутки 11 апреля в Украине привито против коронавируса 1216 человек. От начала прививочной кампании в стране привито 378 тысяч 266 человек.

Известно, что прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.

По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 тысяча 989 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

Киев — 537 случаев / 60 прививок;

Винницкая область — 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область — 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область — 1112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область — 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область — 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская — 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область — 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область — 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область — 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область — 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область — 43 случая / 30 прививок;

Львовская область — 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область — 303 случая / 0 прививок;

Одесская область — 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область — 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область — 174 случая / 50 прививок;

Сумская область — 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область — 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область — 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область — 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область — 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область — 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область — 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область — 255 случаев / 10 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 апреля было зарегистрировано 12 тысяч 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.