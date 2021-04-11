Коронавирус: в Украине за сутки более 12 тысяч новых заражений, 235 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 11 апреля зарегистрировано 12 тысяч 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, среди заболевших — 524 ребенка и 181 медработник.

За последние сутки в Украине госпитализировано 4694 человека, зафиксировано 235 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 5034 пациента.

За этот период проведено 72 тысячи 551 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 34 тысячи 461, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8379 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 тысяч 711.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Кроме того, 10 апреля 2021 года в Украине привито против коронавируса 4048 человек. С начала прививочной кампании привито 377 тысяч 50 человек.

По регионам количество заболеваний COVID-19 в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область — 143 случая / 110 прививок;

Волынская область — 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область — 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область — 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область — 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская — 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область — 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область — 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область — 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область — 72 случая / 250 прививок;

Львовская область — 720 случаев / 150 прививок;

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Николаевская область — 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область — 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область — 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область — 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область — 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область — 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область — 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область — 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область — 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область — 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область — 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область — 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинацию проводили 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 пунктов прививки.

10 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Напомним, по состоянию на 10 апреля, в Украине зарегистрировано 17 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.