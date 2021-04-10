COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у 17 443 человек, 398 пациентов умерли

По состоянию на 10 апреля, в Украине зарегистрировано 17 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 684 ребенка и 394 медработника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 4 709 человек, зафиксировано 398 летальных случая и выздоровело от коронавируса 10 722 пациента.

За этот период проведено 122 181 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 54 420, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 900 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44 861.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 841 137 человек, выздоровели от этой болезни 1 405 826 пациентов и умерли 36 779 больных. За это время проведено 8 622 424 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.

9 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 19 858 человек. С начала прививочной кампании привито 373 002 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Город Киев — 1 605 случаев/1 850 прививок;

Винницкая область — 438 случаев/840 прививок;

Волынская область — 512 случаев/460 прививок;

Днепропетровская область — 1 383 случая/2 330 прививок;

Донецкая область — 908 случаев/750 прививок;

Житомирская область — 560 случаев/740 прививок;

Закарпатская — 225 случаев/460 прививок;

Запорожская область — 741 случай/650 прививок;

Ивано-Франковская область — 134 случая/539 прививок;

Киевская область — 1 133 случая/1 970 прививок;

Кировоградская область — 177 случаев/700 прививок;

Луганская область — 263 случая/390 прививок;

Львовская область — 1 342 случая/1 910 прививок;

Николаевская область — 375 случаев/269 прививок;

Одесская область — 1 058 случаев/710 прививок;

Полтавская область — 764 случая/770 прививок;

Ровенская область — 535 случаев/580 прививок;

Сумская область — 677 случаев/570 прививок;

Тернопольская область — 533 случая/650 прививок;

Харьковская область — 1 343 случая/410 прививок;

Херсонская область — 321 случай/440 прививок;

Хмельницкая область — 764 случая/1 000 прививок;

Черкасская область — 764 случая/50 прививок;

Черновицкая область — 331 случай/510 прививок;

Черниговская область — 577 случаев/310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 19 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.