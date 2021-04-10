COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у 17 443 человек, 398 пациентов умерли

По состоянию на 10 апреля, в Украине зарегистрировано 17 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 684 ребенка и 394 медработника.
За последние сутки в Украине госпитализировано 4 709 человек, зафиксировано 398 летальных случая и выздоровело от коронавируса 10 722 пациента.
За этот период проведено 122 181 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 54 420, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 900 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44 861.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 841 137 человек, выздоровели от этой болезни 1 405 826 пациентов и умерли 36 779 больных. За это время проведено 8 622 424 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.
9 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 19 858 человек. С начала прививочной кампании привито 373 002 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Город Киев — 1 605 случаев/1 850 прививок;
Винницкая область — 438 случаев/840 прививок;
Волынская область — 512 случаев/460 прививок;
Днепропетровская область — 1 383 случая/2 330 прививок;
Донецкая область — 908 случаев/750 прививок;
Житомирская область — 560 случаев/740 прививок;
Закарпатская — 225 случаев/460 прививок;
Запорожская область — 741 случай/650 прививок;
Ивано-Франковская область — 134 случая/539 прививок;
Киевская область — 1 133 случая/1 970 прививок;
Кировоградская область — 177 случаев/700 прививок;
Луганская область — 263 случая/390 прививок;
Львовская область — 1 342 случая/1 910 прививок;
Николаевская область — 375 случаев/269 прививок;
Одесская область — 1 058 случаев/710 прививок;
Полтавская область — 764 случая/770 прививок;
Ровенская область — 535 случаев/580 прививок;
Сумская область — 677 случаев/570 прививок;
Тернопольская область — 533 случая/650 прививок;
Харьковская область — 1 343 случая/410 прививок;
Херсонская область — 321 случай/440 прививок;
Хмельницкая область — 764 случая/1 000 прививок;
Черкасская область — 764 случая/50 прививок;
Черновицкая область — 331 случай/510 прививок;
Черниговская область — 577 случаев/310 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.
Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 19 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.