У почти 34% переболевших COVID-19 людей появились проблемы с психикой — исследование

Почти 34% людей, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19, в течение шести месяцев обнаружили ухудшение ментального здоровья.

Это обнаружила группа исследователей из Оксфордского университета, результат исследования которых опубликовали в научном издании The Lancet.

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В частности, ученые проанализировали данные 236 тысяч 379 пациентов (в основном из США), у которых диагностировали COVID-19.

Как оказалось, у 33,62% людей в течение шести месяцев обнаружили неврологические состояния или психические заболевания. Причем 12,84% людей такие диагнозы ставили впервые.

Результаты исследования также показывают, что ухудшение ментального здоровья связано с тяжестью течения болезни у пациентов.

Наиболее распространенными диагнозами после COVID-19 были тревожные расстройства (встречаются у 17% пациентов), расстройства настроения (14%), расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (7%) и бессонница (5%).

Также исследователи заметили, что у людей, переболевших COVID-19, был на 44% больший риск развития неврологических и психических заболеваний по сравнению с людьми, которые болели гриппом, и на 16% больше шансов по сравнению с людьми с другими инфекциями дыхательных путей.

Однако, как отмечается, это не означает, что коронавирус влияет на развитие любых неврологических заболеваний. Например, исследователи не нашли связи между COVID-19 и болезнью Паркинсона и синдромом Гийена-Барре.

Авторы исследования говорят, что их открытие должно помочь медикам понять последствия коронавирусной болезни, которые могут проявляться не сразу.

Доктор Джонатан Роджерс из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании, отметил, что многие расстройства, выявленные в исследовании, как правило, являются хроническими или рецидивными, а потому "последствия COVID-19 могут быть с нами на протяжении многих лет".

Напомним, около 51% украинцев на пике эпидемии Covid-19 считали опасность преувеличенной.