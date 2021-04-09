Общество 60 минут назад

COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 19 676 украинцев, 419 человек умерли

За последние сутки в Украине госпитализировано 4 936 человек и выздоровело от коронавируса 11 221 пациент

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 19 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 751 ребенок и 552 медработника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 4 936 человек, зафиксировано 419 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 11 221 пациент.

За этот период проведено 119 369 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 53 373, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 21 071 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44 925.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 823 674 человека, выздоровели от этой болезни 1 395 104 пациента и умерли 36 381 больной. За это время проведено8 568 004 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

8 апреля в Украине привито против COVID-19 18 569 человек. Всего с начала прививочной кампании 353 147 человека привито.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1 864 случая/1 850 прививок;

Винницкая область — 640 случаев/670 прививок;

Волынская область — 448 случаев/560 прививок;

Днепропетровская область — 1 665 случаев/1 990 прививок;

Донецкая область — 1 146 случаев/510 прививок;

Житомирская область — 647 случаев/840 прививок;

Закарпатская — 236 случаев/580 прививок;

Запорожская область — 823 случая/650 прививок;

Ивано-Франковская область — 231 случай/549 прививок;

Киевская область — 1265 случаев/1 970 прививок;

Кировоградская область — 207 случаев/680 прививок;

Луганская область — 226 случаев/350 прививок;

Львовская область — 1 639 случаев/1 540 прививок;

Николаевская область — 372 случая/180 прививок;

Одесская область — 1 194 случая /710 прививок;

Полтавская область — 848 случаев/730 прививок;

Ровенская область — 557 случаев/580 прививок;

Сумская область — 820 случаев/360 прививок;

Тернопольская область — 373 случая/490 прививок;

Харьковская область — 1 194 случая/550 прививок;

Херсонская область — 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область — 1 094 случая/1050 прививок;

Черкасская область — 834 случая/180 прививок;

Черновицкая область — 377 случаев/560 прививок;

Черниговская область — 659 случаев/140 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля 2021 года зафиксировано 19 тысяч 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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