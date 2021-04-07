Происшествия 1 час назад

Украина выходит на плато третьей волны COVID-19, темпы распространения снижаются — НАН

Реальные темпы распространения коронавирусной болезни в Украине снижаются уже две недели подряд

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Cитуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизируется, несмотря на антирекорды по новым и летальным случаям COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук.

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Ученые рассказали, что реальные темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

По данным НАН, в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

- пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

- количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

- абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;

- динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

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"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики… Поэтому, вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неопределенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", — заявили ученые.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 тысяч 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 тысяч 472 пациента выздоровели.

При этом за сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 апреля, тогда зафиксировали 433 летальных случая.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 784 тысячи 579 человек, из них 1 млн 373 тысячи 851 выздоровели, летальных исходов — 35 тысяч 498.

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