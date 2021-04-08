Коронавирус: в Украине за сутки около 19,5 тысяч новых заражений, 464 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 8 апреля 2021 года зафиксировано 19 тысяч 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 766 детей и 480 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 5092 человека, летальных случаев — 464, выздоровели — 10 тысяч 32 человека, осуществлено тестирований за сутки — 128 тысяч 440 (в том числе методом ПЦР — 57 тысяч 996, методом ИФА — 23 тысячи 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46 тысяч 797).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 803 тысячи 998 человек, выздоровели — 1 млн 383 тысячи 883 человека, летальных исходов — 35 тысяч 962, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 514 тысяч 631.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

Кроме того, за сутки в Украине привито от коронавируса 14 тысяч 313 человек. От начала прививочной кампании привито 334 тысячи 578 человек, из них получили 1 дозу — 334 тысячи 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Известно, что прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.

По состоянию на 7 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 тысяч 946 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1886 случаев / 1890 прививок;

Винницкая область — 604 случая / 690 прививок;

Волынская область — 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область — 1005 случаев / 1530 прививок;

Донецкая область — 1016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область — 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская — 325 случаев / 480 прививок;

Запорожская область — 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область — 274 случая / 433 прививки;

Киевская область — 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область — 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область — 264 случая / 310 прививок;

Львовская область — 1255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область — 353 случая / 350 прививок;

Одесская область — 1142 случая / 650 прививок;

Полтавская область — 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область — 733 случая / 410 прививок;

Сумская область — 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область — 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область — 1427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область — 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область — 1158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область — 822 случая / 160 прививок;

Черновицкая область — 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область — 705 случаев / 110 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизируется, несмотря на антирекорды по новым и летальным случаям COVID-19. В частности, ученые НАН Украины рассказали, что реальные темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.