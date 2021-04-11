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В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

Чтобы выйти из пандемии, украинцам нужно постоянно носить маски, заявил Виктор Ляшко

Фото: facebook.com/WHOUkraine Фото: facebook.com/WHOUkraine
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Пандемия коронавируса в Украине может закончиться в течение трех недель: это произойдет, если все будут носить защитные маски.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовой.

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По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.

"Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена", — отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Ранее Ляшко заявлял, что до конца 2021 года правительство планирует вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны — это около 24 млн человек.

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Санврач также говорил, что медицинская система Украины может выдержать госпитализацию в среднем 6000-6500 пациентов с COVID-19 в сутки. При таких цифрах система "будет идти по краю лезвия".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

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