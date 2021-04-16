Происшествия 1 час назад

Прививать вакциной Pfizer в Украине начнут 18 апреля с Киевской области

В первую очередь будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых, затем — работников ГСЧС и пограничников

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Вакцинация от COVID-19 вакциной американского производства Pfizer/BioNTech (торговое название Comirnaty) начнется 18 апреля с Киевской области, а 19 апреля — по всей Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"Этой вакциной в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых, затем — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", — уточнил он.

Ляшко пояснил, что вакцины будут распределены по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с ними развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Указано, что для перевозки первых 117 тысяч доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО "Фармасофт".

Как предполагается, еженедельно или чаще эта компания будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному Минздравом.

По информации Минздрава, на областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C. Оттуда партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад или другие специалисты, которые будут доставлять ее в места проведения вакцинации в термоконтейнерах с температурным режимом от + 2°C до + 8°C.

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При этом мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере) обеспечивает поддержание температуры ниже -60°C — до 30 дней с момента доставки при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Срок хранения неразведенной размороженной вакцины при температуре от -60°C до -80°C — до шести месяцев, при температуре от +2°C до +8°C — до 120 часов (пять суток), при температуре до +25°C — до двух часов. Срок хранения вакцины после разведения — от +2°C до +25° — до шести часов.

Напомним, 16 апреля в Украину доставили первую партию американской вакцины против коронавируса от компаний Pfizer / BioNtech.

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