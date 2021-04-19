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В мире 5 минут назад

Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут

Кроме того, в США уже разрешили использовать другую разработку DARPA — фильтр, физически удаляющий коронавирус из крови

Фото: скриншот видео программы 60 Minutes Фото: скриншот видео программы 60 Minutes
Фото: скриншот видео программы 60 Minutes

Специалисты Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разработали чип, который, будучи вживленным под кожу, способен выявлять коронавирус на раннем этапе заражения.

Как пишет Mashable, после имплантации микрочип сможет отображать химические реакции в организме, которые будут сигнализировать "пользователю" о том, что симптомы Covid-19 проявятся уже на следующий день.

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Как отмечает Мэтт Хепберн, руководящий в DARPA проектами данного направления, информация о наличии в крови коронавируса может быть получена таким способом в течение трех-пяти минут.

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По его словам, микрочип вполне может быть использован американскими моряками, особенно после инцидента, связанного со вспышкой Covid-19 на борту авианосца "Теодор Рузвельт", в результате которой коронавирусом заразился 1271 член экипажа.

Кроме того, недавно DARPA также изобрело специальный фильтр, который можно установить в диализный аппарат и буквально удалить коронавирус путем диффузии из крови тяжелобольных пациентов.

По словам Хепберна, по результатам тестирования на "пациенте №16" — супруге военнослужащего, попавшей в реанимацию с Covid-19, — полное выздоровление было достигнуто всего за четыре дня, что впечатляет, учитывая, что при женщина была госпитализирована в предсмертном состоянии с органной недостаточностью и септическим шоком.

Отмечается, что такой фильтр уже получил разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Тем временем в Украине в начале апреля Министерство здравоохранения заявило о необходимости производить собственную вакцину от Covid-19.

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