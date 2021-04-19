Происшествия 1 час назад

Резкий спад: в Украине за сутки зафиксировали 6500 новых заражений коронавирусом

Также за минувшие сутки было 214 летальных случаев, а выздоровели — 5598 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021 года зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели — 5598 человек, осуществлено тестирований за сутки — 27 тысяч 488 (в том числе методом ПЦР — 15 тысяч 811, методом ИФА — 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27 тысяч 640).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 953 тысячи 16 человек, выздоровели — 1 млн 487 тысяч 677 человек, летальных исходов — 40 тысяч, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 958 тысяч 482.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490) и Николаевской (461) областях, а также городе Киев (447).

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Кроме того, за сутки 18 апреля в Украине привито против коронавируса 1453 человека.

От начала прививочной кампании привито 450 тысяч 647 человек, из них получили 1 дозу — 450 тысяч 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Известно, что прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами прививки.

По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 тысяч 490 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область — 122 случая / 60 прививок;

Волынская область — 214 случаев / 160 прививок;

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Днепропетровская область — 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область — 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область — 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская — 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область — 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область — 48 случаев / 20 прививок;

Киевская область — 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область — 164 случая / 0 прививок;

Луганская область — 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область — 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область — 461 случай / 10 прививок;

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Одесская область — 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область — 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область — 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область — 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область — 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область — 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область — 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область — 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область — 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область — 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область — 195 случаев / 0 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Украине было зарегистрировано 10 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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