Общество 1 час назад

"Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19

Сейчас в киевских стационарах пребывают около 4,3 тысячи больных коронавирусом, из них 27 детей

Виталий Кличко. Фото: Facebook Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

Если раньше из 10 заболевших коронавирусом госпитализировали двоих, то сегодня — семерых из десяти.

Об этом в интервью НВ заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Больницы переполнены. Люди лежат в коридорах, реа­нимации полные. Если раньше у нас госпитализировали двоих из 10 больных, то сейчас — семерых из 10 заболевших. Вирус мутирует, он более агрессивен, и более сложные последствия. Раньше молодые люди и дети болели бессимптомно. Вчера я посещал киевскую городскую детскую больницу и инфекционную больницу, которая также заполнена, и там много детей, некоторые — под кислородом", — рассказал Кличко.

По словам мэра, сейчас в киевских стационарах пребывают около 4,3 тысячи больных коронавирусом, из них 27 детей, больше 3 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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"Ежедневно умирают от 40 до 50 человек. Сейчас многие спекулируют: зачем нужен локдаун? Как сытый голодного не поймет, так и здоровый больного", — подчеркнул Кличко.

Городской голова добавил, что за последние две недели столичные власти увеличили количество коек на 1 тысячу — сегодня их в городе насчитывается 6,5 тысячи.

"Мы можем еще увеличить количество коек, но нам очень сложно найти дополнительно врачей. Потому что не койки лечат, а врачи. Если не будет врачей, дополнительные места нам не помогут", — резюмировал Кличко.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Украине зарегистрировано 10 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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