За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 10 282 человек, 250 больных умерли

По состоянию на 18 апреля, в Украине зарегистрировано 10 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 456 детей и 161 медработник.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За последние сутки в Украине госпитализировано 4 274 человек, зафиксировано 250 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 6 523 пациента.

За этот период проведено 60 380 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 27 278, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 558 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 544.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 946 510 человек, выздоровели от этой болезни 1 482 079 пациентов и умерли 39 786 больных. За это время проведено 8 942 671 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3333 человека. Всего с начала прививочной кампании привито 449 194 человека, из них получили 1 дозу — 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 480 случаев/186 прививок;

Винницкая область — 177 случаев/45 прививок;

Волынская область — 197 случаев/133 прививки;

Днепропетровская область — 1 114 случаев/284 прививки;

Донецкая область — 511 случаев/620 прививок;

Житомирская область — 379 случаев/36 прививок;

Закарпатская — 106 случаев/24 прививки;

Запорожская область — 151 случай/56 прививок;

Ивано-Франковская область — 100 случаев/94 прививки;

Киевская область — 597 случаев/223 прививки;

Кировоградская область — 219 случаев/29 прививок;

Луганская область — 65 случаев/50 прививок;

Львовская область — 461 случай/401 прививки;

Николаевская область — 468 случаев/48 прививок;

Одесская область — 595 случаев/381 прививка;

Полтавская область — 160 случаев/76 прививок;

Ровенская область — 300 случаев/78 прививок;

Сумская область — 540 случаев/15 прививок;

Тернопольская область — 256 случаев/58 прививок;

Харьковская область — 1590 случаев/50 прививок;

Херсонская область — 215 случаев/56 прививок;

Хмельницкая область — 540 случаев/196 прививок;

Черкасская область — 300 случаев/27 прививок;

Черновицкая область — 174 случая/145 прививок;

Черниговская область — 587 случаев/22 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 прививочными пунктами.

17 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине зарегистрировано 14 984 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.