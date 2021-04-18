Общество 50 минут назад

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 10 282 человек, 250 больных умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 18 апреля, в Украине зарегистрировано 10 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 456 детей и 161 медработник.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За последние сутки в Украине госпитализировано 4 274 человек, зафиксировано 250 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 6 523 пациента.

За этот период проведено 60 380 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 27 278, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 558 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 544.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 946 510 человек, выздоровели от этой болезни 1 482 079 пациентов и умерли 39 786 больных. За это время проведено 8 942 671 ПЦР-тест.

Читайте также:
Кабмин выделил 6,5 млрд грн на закупку вакцин: за счет уменьшения расходов на медгарантии

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3333 человека. Всего с начала прививочной кампании привито 449 194 человека, из них получили 1 дозу — 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 480 случаев/186 прививок;

Винницкая область — 177 случаев/45 прививок;

Волынская область — 197 случаев/133 прививки;

Днепропетровская область — 1 114 случаев/284 прививки;

Донецкая область — 511 случаев/620 прививок;

Житомирская область — 379 случаев/36 прививок;

Закарпатская — 106 случаев/24 прививки;

Запорожская область — 151 случай/56 прививок;

Ивано-Франковская область — 100 случаев/94 прививки;

Киевская область — 597 случаев/223 прививки;

Кировоградская область — 219 случаев/29 прививок;

Читайте также:
Степанов заявил о спаде заболеваемости Covid-19 в Украине: в Академии наук подтверждают

Луганская область — 65 случаев/50 прививок;

Львовская область — 461 случай/401 прививки;

Николаевская область — 468 случаев/48 прививок;

Одесская область — 595 случаев/381 прививка;

Полтавская область — 160 случаев/76 прививок;

Ровенская область — 300 случаев/78 прививок;

Сумская область — 540 случаев/15 прививок;

Тернопольская область — 256 случаев/58 прививок;

Харьковская область — 1590 случаев/50 прививок;

Херсонская область — 215 случаев/56 прививок;

Хмельницкая область — 540 случаев/196 прививок;

Черкасская область — 300 случаев/27 прививок;

Черновицкая область — 174 случая/145 прививок;

Черниговская область — 587 случаев/22 прививки.

Читайте также:
Украина выходит на плато по заболеваемости коронавирусом — Радуцкий

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 прививочными пунктами.

17 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине зарегистрировано 14 984 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 15 тысяч новых больных, 440 человек умерли
COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 15 тысяч новых больных, 440 человек умерли
Прививать вакциной Pfizer в Украине начнут 18 апреля с Киевской области
Прививать вакциной Pfizer в Украине начнут 18 апреля с Киевской области
Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысяч новых заражений, 438 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысяч новых заражений, 438 человек умерли
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В МАУ отказались от международных авиарейсов из Ивано-Франковска и Винницы

  3. В Twitter был зафиксирован глобальный сбой

  4. Скончался украинский политик и писатель Владимир Яворивский

  5. В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...