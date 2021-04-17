COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 15 тысяч новых больных, 440 человек умерли

По состоянию на 17 апреля, в Украине зарегистрировано 14 984 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 606 детей и 276 медработников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За последние сутки в Украине госпитализировано 4 100 человек, зафиксировано 440 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 9 736 пациентов.

За этот период проведено 105 215 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 45 875, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 20 127 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 39 213.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 936 228 человек, выздоровели от этой болезни 1 475 556 пациентов и умерли 39 536 больных. За это время проведено 8 915 393 ПЦР-тестов.

Читайте также: Прививать вакциной Pfizer в Украине начнут 18 апреля с Киевской области

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

В течение суток 16 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 13 044 человека. С начала прививочной кампании привито от коронавируса 445 861 человека, из них получили одну дозу — 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1 112 случаев/1 764 прививки;

Винницкая область — 344 случая/286 прививок;

Волынская область — 342 случая/584 прививки;

Днепропетровская область — 1 169 случаев/450 прививок;

Донецкая область — 741 случай/500 прививок;

Житомирская область — 439 случаев/921 прививки;

Закарпатская — 187 случаев/554 прививки;

Запорожская область — 666 случаев/420 прививок;

Ивано-Франковская область — 147 случаев/627 прививок;

Киевская область — 965 случаев/150 прививок;

Кировоградская область — 214 случаев/86 прививок;

Луганская область — 248 случаев/320 прививок;

Львовская область — 793 случая/2 689 прививок;

Николаевская область — 432 случая/141 прививки;

Одесская область — 1097 случаев/571 прививки;

Полтавская область — 745 случаев/293 прививки;

Ровенская область — 518 случаев/427 прививок;

Сумская область — 586 случаев/163 прививки;

Тернопольская область — 378 случаев/408 прививок;

Харьковская область — 1386 случаев/217 прививок;

Херсонская область — 294 случая/146 прививок;

Хмельницкая область — 644 случая/440 прививок;

Черкасская область — 695 случаев/134 прививки;

Черновицкая область — 248 случаев/450 прививок;

Черниговская область — 594 случая/303 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 прививочными пунктами.

16 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021 года зафиксировано 17 тысяч 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.