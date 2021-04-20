Коронавирус: в Украине за сутки 8940 новых заражений и более 12 тысяч выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 20 апреля 2021 года зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 414 детей и 251 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 2042 человека, летальных случаев — 367, выздоровели — 12 тысяч 75 человек, осуществлено тестирований за сутки — 77 тысяч 678 (в том числе методом ПЦР — 37 тысяч 557, методом ИФА — 16 тысяч 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 23 тысячи 306).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 961 тысяча 956 человек, выздоровели — 1 млн 499 тысяч 752 человека, летальных исходов — 40 тысяч 367, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 996 тысяч 39.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Кроме того, за сутки 19 апреля в Украине против коронавируса привито 12 тысяч 144 человека.

От начала прививочной кампании привито 462 тысячи 791 человек, из них получили 1 дозу — 462 тысячи 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами прививки.

По состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 тысячи 989 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 892 случая / 821 прививки;

Винницкая область — 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область — 306 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область — 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область — 585 случаев / 763 прививки;

Житомирская область — 123 случая / 421 прививки;

Закарпатская — 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область — 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область — 44 случая / 558 прививок;

Киевская область — 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область — 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область — 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область — 477 случаев / 1770 прививок;

Николаевская область — 296 случаев / 210 прививок;

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Одесская область — 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область — 725 случаев / 281 прививки;

Ровенская область — 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область — 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область — 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область — 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область — 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область — 198 случаев / 794 прививки;

Черкасская область — 402 случая / 341 прививки;

Черновицкая область — 178 случаев / 383 прививки;

Черниговская область — 19 случаев / 413 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021 года было зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.