Фестиваль Atlas Weekend 2021 пройдет без иностранных артистов и с билетными квотами

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине Atlas Weekend в 2021 году состоится.

Однако из-за карантина по коронавирусу фест проведут в ограниченном формате, сообщает пресс-служба мероприятия.

В частности, из-за закрытых границ и карантина в мире, большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину. Поэтому организаторы приняли решение в данных условиях перенести выступления иностранных артистов на 2022 год, а летом 2021-го — устроить локальный музыкальный праздник.

"Мы сохраняем даты проведения во второй неделе июля и локацию на ВДНХ, а также добавляем 1 бесплатный день в понедельник. Сейчас мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайнап, ведем переговоры с украинскими и СНГ артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований", — отметил основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

"Уже сейчас можно сказать, что на вас будут ждать масштабные выступления артистов и эксклюзивные шоу, множество интерактивных локаций и незабываемые эмоции от встреч с друзьями. Подробности нового формата расскажем уже совсем скоро", — добавил он.

При этом все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. А также, по выгодным условиям, все желающие смогут обменять свои билеты и посетить фестиваль в 2021 году, или же вернуть деньги. Детали организаторы обещают объявить в ближайшее время.

"Мы понимаем, что вы хотите получить все ответы здесь и сейчас. Однако ситуация меняется чуть ли не ежедневно и нам надо собрать всю информацию воедино и выйти к вам с решениями. Мы ежедневно активно работаем над тем, чтобы провести фестиваль в этом году и предложить всем самые выгодные варианты и условия для обмена и возврата билетов", — заверил Сидоренко.

Ранее сообщалось, что организаторы фестивалей не собираются их отменять в 2021 году.

В частности, Delo.ua поговорило с крупнейшими билетными операторами и организаторами концертов, и рассказывало, какие риски они считают самыми серьезными и в каком формате будут проходить фестивали в Украине в нынешнем году.