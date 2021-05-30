Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябре

Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID-19 будут уже в сентябре 2021 года.

В частности, это будут результаты первых стадий разработки, заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии имени Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги.

Что касается компании "Диапроф-Мед", то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.

"Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии — это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом", — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный заявил, что разработка украинской вакцины от COVID-19 может завершиться до конца 2021 года. Но после этого еще будет длительный период испытаний.

А министр Виктор Ляшко отметил, что в Украине, как минимум, три завода могут наладить производство вакцин.

Известно, что в 2020 году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн грн.

Ранее о планах разработать собственную вакцину украинского производства сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.