Общество 20 минут назад

В Украине начнут производить собственную вакцину против гриппа — Минздрав

Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в шприцах на одну дозу

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине совсем скоро может появиться собственная вакцина против гриппа. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава

По словам врача, появление препарата от украинского производителя запланировано на первое полугодие 2022 года. "Украинские фармацевтические компании проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины", — пояснил Кузин.

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Он добавил, что это будет трех- или четырехвалентная вакцина в шприцах на одну дозу, продукция "in bulk" — то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку.

"Однако мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. Мы сможем не искать ее на рынках Европы", — сказал Кузин.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в грядущем эпидемиологическом сезоне, который начнется в октябре 2021 года и закончится в мае 2022 года, будут ходить те же штаммы гриппа, что и в прошлом: B/Washington, H1N1 и H3N2.

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При этом новый сезон гриппа и ОРВИ не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

Там отметили, что сейчас проводятся переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей — почти 30 тысяч доз.

В аптеки в этом году доставят большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом, — примерно миллион доз. Однако окончательное количество все же будет регулироваться спросом.

Источник фото: Depositphotos

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