В Минздраве рассказали, какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

В грядущем эпидемиологическом сезоне, который начнется в октябре 2021 года и закончится в мае 2022 года, будут ходить те же штаммы гриппа, что и в прошлом: B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.

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По его словам, новый сезон гриппа и ОРВИ не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

При этом Кузин отметил, что в прошлом году гриппом болело очень много людей, у многих было или тяжелое течение болезни, или они столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

Санврач добавил, что с июня власти начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин.

"Проводятся переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз)", — пояснил Кузин.

В министерстве рассчитывают, что медицинских работников — хотя бы тех, которые работают в "ковидних" больницах — смогут вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи.

Кроме того, в МОЗ заявили, что в аптеки в этом году доставят большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году, — примерно миллион доз. Однако окончательное количество все же будет регулироваться спросом.

Фото: Depositphotos