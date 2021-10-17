Политика 30 минут назад

Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

Зеленский предлагал Комаровскому должность главы Минздрава и депутатский мандат

Евгений Комаровский. Фото: Facebook Евгений Комаровский. Фото: Facebook
Евгений Комаровский. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал врачу и телеведущему Евгению Комаровскому должность министра здравоохранения, а после этого — депутатский мандат "Слуги народа".

Об этом Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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Он утверждает, что его отношения с Зеленским абсолютно дружеские.

"Когда он собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения — это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине — медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", — заявил Комаровский. 

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Накануне выборов президента Украины, Комаровский заявлял, что готов стать советником Владимира Зеленского в случае его победы, однако министром быть не планирует. 

Напомним, Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 млн грн для обеспечения медучреждений, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября все регионы Украины были переведены в "желтую" зону, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений будет происходить уже в отношении каждой области в отдельности.

 

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