На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

В Украине будут проводить испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от COVID-19, совместно разрабатываемых французской фармацевтической компанией Sanofi и британской GlaxoSmithKline.

Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства здравоохранения.

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Одна из вакцин моновалентная (против одного инфекционного агента), другая — бивалентная. Их изобрели для защиты от коронавируса лиц старше 18 лет.

Исследования будут проходить в Киеве в "Центре семейной медицины плюс", "Эдельвейс Мэдикс", "Медстрой-Клиник" и в медицинской клинике "Благомед", а также в Виннице в медицинском центре "Салютем".

Вакцина производства Sanofi и GlaxoSmithKline разработана на основе белка-"шипа" коронавируса, с помощью которого он проникает в клетки и размножается. Во время второго этапа испытаний на совершеннолетних в мае препарат показал действенность более чем на 95%.

Отметим, что за 27 октября 291 985 человек были вакцинированы против COVID-19, что является новым суточным рекордом прививок. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы — 79 301 человек.

С начала вакцинации привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу — 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что в Украине точно будут прививать людей третьей, а при необходимости и четвертой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, для чего власти сейчас завершают договоренности о будущих поставках соответствующих препаратов.

Так, до конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.