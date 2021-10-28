COVID-19: в Украине рекордное количество новых случаев за все время пандемии

За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 830, медработников — 477). Это максимум за все время пандемии. От осложнений умерли 576 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за сутки 291 985 человек были вакцинированы против COVID-19, что является новым суточным рекордом прививок. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы — 79 301 человек.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано — 5 366 человек;
◾️ летальных исходов — 576;
◾️ выздоровели — 10 006 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 851 804 человека;
◾️ выздоровели — 2 411 711 человек;
◾️ летальных исходов — 66 204;
◾️ проведено ПЦР-тестов — 14 232 081.
С начала вакцинации привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу — 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.
Отметим, с 30 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории сразу семи областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.
Напомним, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.
Таким образом с 30 октября число "красных" регионов вырастет до 15.