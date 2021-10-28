COVID-19: в Украине рекордное количество новых случаев за все время пандемии

За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 830, медработников — 477). Это максимум за все время пандемии. От осложнений умерли 576 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за сутки 291 985 человек были вакцинированы против COVID-19, что является новым суточным рекордом прививок. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы — 79 301 человек.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано — 5 366 человек;

◾️ летальных исходов — 576;

◾️ выздоровели — 10 006 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 851 804 человека;

◾️ выздоровели — 2 411 711 человек;

◾️ летальных исходов — 66 204;

◾️ проведено ПЦР-тестов — 14 232 081.

С начала вакцинации привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу — 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.

Отметим, с 30 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории сразу семи областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Напомним, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

Таким образом с 30 октября число "красных" регионов вырастет до 15.