С 1 января в Украине вырастут стипендии: рассказываем, у кого и на сколько

С 1 января 2022 года в Украине увеличатся академические и именные стипендии высшего и профессионального высшего образования.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.

Так, с 1 января для бакалавров, специалистов и магистров размер обычной стипендии вырастет с 1300 до 2000 грн. В свою очередь повышенная стипендия вырастет с 1600 до 2550 грн. Для студентов техникумов, лицеев и колледжей размер обычной стипендии вырастет с 980 до 1510 грн, а повышенной — с 1250 до 1930 грн.

Студентам профессиональных технических училищ будут выплачивать стипендию в размере 1250 грн вместо 490 грн. При этом размер академической стипендии президента Украины в зависимости от типа учебного заведения будет колебаться от 2750 до 4400 грн. Именная и академическая стипендия от Кабинета министров Украины составит 2500-4000 грн.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в более чем 50 украинских университетах введут новый учебный курс "Создание и развитие IT-продуктов". Он станет частью образовательной программы по IT-предпринимательству для студентов.

В Министерстве цифровой трансформации подсчитали, что один человек в продуктовом IT генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистический трудоспособный украинец.

В ведомстве считают, что даже если 1% студентов, которые овладеют курсом, начнут карьеру в продуктовых IT-компаниях или создадут свой стартап, это сгенерирует миллиарды гривен в экономику из-за дополнительной стоимости цифровых продуктов.