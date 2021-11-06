Украинские школьники выиграли 15 медалей на международном цифровом конкурсе: что показали

Помните вечно неработающие генераторы на школьных лабораторных работах по физике? А практические по химии, которые учителям приходилось объяснять на пальцах из-за отсутствия нужных реагентов? Сайт с виртуальной лабораторией, который придумал украинский школьник, может решить проблему недооборудования школ, а заодно сделать обучение эффективным и увлекательным.

Разработчику — киевлянину Руслану Мельнику — всего 16 лет, но за свою идею он уже получил гран-при международного конкурса компьютерных проектов Infomatrix, обойдя 37 проектов из десяти стран. К слову, не он один. В этом году украинская команда завоевала аж 15 медалей, среди которых одну платиновую (гран-при), четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. Рассказываем о соревновании и проектах, которые показали украинские школьники.

Призер конкурса о своем проекте и награждении во время уроков

Руслан учится в Политехническом лицее КПИ. Delo.ua школьник рассказал, что его хобби — создание сайтов и программирование в целом. "Вообще, у программирования есть очень много сфер развития. Лично мне больше нравится кодить, когда сразу видишь результат своих стараний, то есть front-end. Еще есть желание попробовать себя в разработке игр на ПК, приложений на телефон. Кроме этого, люблю открывать новые места, катаясь на велосипеде", — поделился финалист, добавив, что всегда рад попробовать что-нибудь новое в свободное время.

Ранее он уже участвовал в разного рода конкурсах, но больше интересовался инженерными вопросами, ему нравилась физика. "У меня был научный руководитель, у которого всегда полно идей по решению проблем с точки зрения физики, инженерии. Но скоро я начал программировать и полностью погрузился в этот мир, потому что разработки в сфере программирования были не просто теоретическими, как это обычно бывает в физике, а могли дать реальный продукт уже сейчас", — говорит Мельник.

Однажды, во время брейншторма на тему выбора нового проекта, научный руководитель пожаловался, что во время карантина студентам очень неудобно делать лабораторные работы, а иногда и невозможно. Тогда и появилась идея проекта Virtual Lab. "На тот момент я уже сообщил руководителю, что хочу пойти в сферу программирования и не хочу связываться с инженерными проектами, а он ненароком предложил мне создать виртуальную лабораторию. Мне понравилась эта идея и я стал ее развивать", — рассказывает Руслан.

О конкурсе Infomatrix он узнал от уже другого научного руководителя, учительницы информатики. Во внутренний чат группы, где постоянно присылают предложения поучаствовать во многих конкурсах, сбросили информацию и об этом. Руслан даже не задумываясь решил попробовать, хотя и ничего не знал о соревновании.

Мельник подался на номинацию Computer Programming с проектом онлайн-лаборатории. По факту это веб-сайт (его можно посмотреть по ссылке), где можно исследовать различные объекты, проходить лабораторные работы и просто с пользой проводить время. По словам школьника, основная идея проекта — с помощью геймифицированного интерфейса обучать людей практической составляющей школьных предметов, таких как физика, химия, биология или других. "Современное образование невозможно без интерактивного обучения. В то же время важнейшим в обучении является понимание практической составляющей: это то, что понадобится нам в повседневной жизни. Часто можно услышать от учеников что-то вроде: "А зачем мне это?". Эту проблему призваны решить лабораторные работы", — объясняет Руслан. Он добавляет, что далеко не каждая лаборатория может обеспечить надлежащую атмосферу и оборудование для комфортного обучения.

Руслан Мельник Призер конкурса Infomatrix, ученик Политехнического лицея КПИ Вспомните, когда вы последний раз ходили в лабораторию с целью обучения? Таких людей мало. Виртуальная лаборатория может это изменить. Учеба должна перерасти в хобби, а не наказание или обязанность. Поощрять развитие или давать советы. Поэтому цель проекта - разнообразить обучение, превратить его в простое, интерактивное, эффективное

Проект высоко оценили жюри международного конкурса, вручив Руслану даже не золотую медаль, а сразу гран-при. Он признается, что не ожидал такого результата, а во время награждения в прямом эфире и вовсе делал задачу по подготовке к ВНО по физике. Номинаций в конкурсе было несколько, а медалистов называли по очереди, начиная с бронзовых и заканчивая золотыми.

"Их было достаточно много, а я надеялся получить среднюю награду за свой проект, потому что конкуренция была очень сильной. Когда миновали золотые призеры, подумал, что уже ничего не получу. Но неожиданно стали оглашать непредвиденную платиновую категорию, а в самом конце я услышал название своего проекта. Я почувствовал бум эмоций и впечатление, от которого даже подпрыгнул", — вспоминает школьник.

По его словам, самое полезное, что дало ему участие — это умение хорошо презентовать свой проект. За платиновую медаль ему полагается приз в размере 500 долларов (13 тысяч грн). Пока парень не решил, куда потратит награду, но предполагает, что на развитие новых проектов или продвижение лаборатории.

"Я выиграл в конкурсе такого масштаба впервые, потому это новый опыт. До этого друг вносил меня участником создания игры, поскольку в том конкурсе в команде должно было быть как минимум двое. Хотя тот проект не прошел в финал, всем подарили классные свитшоты и шапки. Для меня такие вещи означают больше, чем сходить в магазин и купить новую шапку. В них заложена история, потому это огромная мотивация участвовать в конкурсах с приятными наградами", — рассказывает Руслан.

Хотя он пока не задумывался над монетизацией проекта, но отмечает, что всё возможно. Для этого Руслану нужна команда людей, которые бы загорелись этим проектом.

Выставка-маркер современного образования: что за конкурс Infomatrix?

Infomatrix — международный конкурс компьютерных проектов, объединяющий лучших школьников, студентов и преподавателей из сферы ІТ. В этом раз к финалу были допущены 37 работ из десяти стран: Украины, Румынии, Мексики, Эквадора, Колумбии, Боливии, Македонии, Индии, Индонезии и Туркменистана. Как рассказывает, один из супервайзеров украинской команды, учитель информатики из Одессы Олег Пустовойт, идея чемпионата имеет корни из Румынии, а на сегодняшний день это мероприятие мирового уровня.

"С 2009 года Украина является не просто постоянным участником, а аффилированной страной, в которой происходит предварительный национальный отбор. По его результатам формируется украинская команда, которая представляет государство на мировом уровне. Хотя обычно финал проводят в Румынии, из-за карантина в этом году он проходил онлайн при поддержке латиноамериканского этапа чемпионата в Мексике", — поясняет супервайзер.

Олег Пустовойт супервайзер украинской команды Infomatrix, учитель информатики Украинская команда в этом году оказалась не только самой многочисленной - 18 человек, но и неприлично сильной. То есть за время эпидемии и карантина мы не только не утратили уровень подготовки и отбора, но показали лучший результат. Платиновая медаль, которую получил в этот раз наш школьник — второй случай в истории Украины

По его словам, когда конкурс проходит онлайн, он проходит в формате стендовой защиты. На нем презентуют проекты и их материалы, общаются с коллегами и гостями мероприятия, а также с жюри. На защиту дается десять минут, за которые нужно представить свой проект на английском языке. Жюри выясняют разные нюансы: насколько оригинальный и работоспособный проект, насколько внедряемый, есть ли у него социальная значимость. "По сути это мировая выставка, которая показывает, в какую сторону движется современное образование. По ней можно узнать, на каком мы уровне, где молодцы, а где не дотягиваем", — говорит Пустовойт.

Команда участников из Одессы во главе с Олегом Пустовойтом

В этом году из-за карантинных ограничений мероприятие проводили онлайн. Сначала украинские школьники проходили национальный отбор, а только потом участвовали в международном состязании. Координатор украинского отбора на конкурс Infomatrix и глава официальной делегации от Украины на финале мероприятия Игорь Мелихов рассказал, что на базе Национального эколого-натуралистического центра (НЭНЦ) параллельно проходят два конкурса: всеукраинский чемпионат по информационным технологиям "Экософт" и непосредственно Infomatrix. Там предусмотрены четыре направления:

Программирование. Здесь участники могут представлять новые и интересные программные проекты или идеи.

Аппаратное управление. Категория включает то, что помимо программирования может еще и двигаться: микроконтроллеры, умные горшки, солнечные панели и так далее.

Короткометражные фильмы. Принимаются ролики до пяти минут, в этом году была свободная тематика, но с сильным социальным посылом.

Компьютерное искусство предполагает статические изображения либо анимации, опять же с социальным посылом.

"А вот в "Экософте" категорий очень много — школьники могут подавать свои работы и туда, а потом получить от нас приглашение участвовать в супер-финале Infomatrix, если их проекты нас заинтересовывали и подходят условиям", — объясняет Мелихов.

На первых этапах отбора ребята представляли онлайн свои проекты на украинском языке, уже потом те, кто прошли, защищали работы на английском, поскольку нужно понять, готовы ли финалисты к международному конкурсу, где хороший английский — один из критериев оценивания. По итогам отбора координаторы сформировали список ребят для участия в международном этапе. Во время оценки здесь жюри учитывали следующие моменты:

Документация. Насколько качественно документирована функциональность и техническая основа проекта.

Оригинальность и креативность.

Устная презентация.

Дизайн стенда, его презентабельность, насколько понятно рассказано о стране и ее культуре.

Технические навыки. Уровень технических навыков, применяемых при подготовке проекта.

Игорь Мелихов Координатор украинского отбора на конкурс Infomatrix, глава официальной делегации от Украины В этом году от Украины участвовали 18 человек, всего 15 команд, поскольку отдельные проекты представляли два-три человека. Участники защищали свои работы по Zoom: то есть они открывали свою презентацию и рассказывали о своем проекте, а судьи задавали вопросы или комментировали

"В качестве призов победители получают цифровые сертификаты и физические медали. Пока решается вопрос, пришлют ли их нашим ребятам или мы их сами заберем уже в следующем году, когда приедем на конкурс в Мексику, который планируют провести оффлайн. Также платиновым медалистам полагается приз в размере 500 долларов (13 тысяч грн)", — рассказал координатор.

Итоговая таблица результатов конкурса

А вот бонусов в виде каких-либо льгот при поступлении в вузы наши медалисты вряд ли получат. Мелихова, который в 2018 году тоже получил гран-при этого конкурса, приглашали в определенные учебные заведения, но не государственные. Он также отметил, что достижение не учли при поступлении в университет.

Карманная солнечная батарея и айти для детей: что еще показали украинские школьники

Высокие награды получили за свои разработки и четверо украинских школьников — из Одессы и Днепра. Михаил Шиндер из Одессы разработал программу Waycat. "Есть приложение Scratch, благодаря которому можно не писать код самостоятельно, а программировать блочками, она предназначена для обучения программированию детей. Михаил сделал следующий шаг — создал программу, которая может такими же блочками редактировать уже существующий код", — рассказал нам Мелихов. Он добавил, что программу уже даже собираются тестировать на реальных учениках в школе.

Программа Михаила Шиндера

А вот другие одесские школьники Адем Башбога и Андрей Журавлев создали короткометражку Endowment at school. Это социальный фильм о том, что школу можно и нужно поддерживать, если есть такая возможность. Главный герой — бизнесмен, который устроился работать в школу, перевернул там все с ног на голову, наладил все процессы и улучшил ситуацию.

Павел Гук из Днепра получил золотую медаль за проект Solar Charger & Solar Tracker. Это солнечная панель на подвижной платформе, которая благодаря сенсорам поворачивает батарею к свету. "Обычно такие технологии используют в промышленных масштабах, а Павел сделал панель карманной. Это удобно — можно просто поставить панель на лавочку или повесить на велосипедный шлем, а она сама повернется к свету и зарядит, например, телефон", — говорит Мелихов.

Павел Гук и его карманная солнечная батарея

Днепровская ученица Мария Волосова представила проект Seasons — четыре иллюстрации к порам года. У девочки есть младший брат, для которого она нарисовала картинки, чтобы сезоны ассоциировались у ребенка с определенными визуальными образами. Кроме того, она хотела как бы "законсервировать" образы для будущих поколений и показать важность охраны климата и природы, чтобы поры года в будущем не менялись, а оставались теми сезонами, которыми мы их знаем.

Иллюстрации Марии Волосовой

Кто еще добыл медали на конкурсе для Украины

Серебряные медали получили:

• Юлия Бутук из Одессы за проект Life through ordinary things в номинации Computer Art;

• Маргарита Кривда из Киева за проект Sincerity в номинации Computer Art;

• София Будзика и Лолита Максименко из Одессы за проект Trigonometry of borscht в номинации Short Movie;

• Денис Пирогов из Житомира за проект RISC-V Virtual Machine в номинации Computer Programming

• Дмитрий Солтысюк из Львова за проект Loonify в номинации Computer Programming.

Бронзовые медали получили:

• Михаил Дяченко из Киева за проект Shkodnik в номинации Computer Programming;

• Андрей Демченко из Киева за проект Smartpot в номинации Hardware Control;

• Анастасия Козич из Покровска за проект Life online в номинации Computer Art;

• Елизавета Малиновская из Житомира за проект Sand Snake в номинации Computer Art;

• Владислав Парфенюк и Владимир Винничук из города Дунаевцы за проект, Telephone Call в номинации Short Movie.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua