В Киеве на Броварском проспекте частично перекроют движение к середине мая

ремонт дорог
В столице частично перекроют Броварской проспект / Агентство восстановления

С 31 марта по 15 мая на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за реконструкции путепровода. Движение организуют с сохранением двух полос в каждом направлении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт путепровода в Киеве

Ограничения связаны с реконструкцией путепровода на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей. Ремонтные работы охватят участок от ресторана McDonald's (Броварской проспект, 27) до проспекта Георгия Нарбута.

На время проведения работ движение транспорта будет организовано двумя полосами по каждому направлению.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня - все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Ольга Опенько