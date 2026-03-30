У Києві на Броварському проспекті частково перекриють рух до середини травня

У столиці частково перекриють Броварський проспект / Агентство відновлення

Із 31 березня до 15 травня на Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту через реконструкцію шляхопроводу. Рух організують із збереженням двох смуг у кожному напрямку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт шляхопроводу в Києві

Обмеження пов’язані з реконструкцією шляхопроводу на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Ремонтні роботи охоплять ділянку від ресторану McDonald’s (Броварський проспект, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

На час проведення робіт рух транспорту буде організовано двома смугами в кожному напрямку.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів.

Фото 2 — У Києві на Броварському проспекті частково перекриють рух до середини травня
Фото: КМДА

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня - усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Ольга Опенько