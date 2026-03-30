У Києві на Броварському проспекті частково перекриють рух до середини травня

Із 31 березня до 15 травня на Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту через реконструкцію шляхопроводу. Рух організують із збереженням двох смуг у кожному напрямку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт шляхопроводу в Києві

Обмеження пов’язані з реконструкцією шляхопроводу на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Ремонтні роботи охоплять ділянку від ресторану McDonald’s (Броварський проспект, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів.

Фото: КМДА

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня - усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.