Ремонт дорог в Украине: с начала года восстановлено 2,1 млн. кв. м покрытия

Во всех областях Украины продолжаются активные работы по текущему ремонту дорог государственного значения. С начала текущего года дорожным службам удалось ликвидировать повреждение покрытия общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Только за минувшие сутки, 29 марта, специалисты обновили 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Основные усилия дорожников были сосредоточены на 13 дорогах международного значения и отдельных участках национальных трасс. В восстановительные работы накануне было привлечено 1 145 специалистов, однако сегодня темпы планируют нарастить.

Лидеры по объемам обновления

М-05 Киев – Одесса – 14,3 тыс. м²

М-06 Киев – Чоп – 11,3 тыс. м²

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 7,2 тыс. м²

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта – 7 тыс. м²

Планы на 30 марта

Учитывая погодные условия, к работам планируется привлечь 150 бригад, в составе которых будет работать более 1400 специалистов.

Дорожные службы обращаются к водителям с просьбой быть максимально внимательными в местах проведения работ, заблаговременно снижать скорость и строго соблюдать требования временных дорожных знаков для безопасности движения.

Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.