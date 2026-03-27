Ремонт дорог государственного значения: уже восстановлено 1,8 млн квадратных метров покрытия (ФОТО)

На дорогах государственного значения во всех областях Украины продолжаются текущие ремонты. С начала года общая площадь ликвидированных повреждений составляет 1,8 млн. м². За последние сутки дорожные службы отремонтировали 111 тыс. м².

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Для устранения значительных дефектов дорожной одежды специалисты используют метод укладки больших карт, позволяющий оперативно восстанавливать большие участки.

26 марта работы охватили 15 автодорог международного значения и отдельные отрезки национальных трасс. К обновлению было привлечено 1458 специалистов.

Ключевые участки работ

Наибольшие объемы повреждений ликвидированы на следующих магистралях:

М-05 Киев – Одесса – 15,3 тыс. м²;

М-06 Киев – Чоп – 13,7 тыс. м²;

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 7,3 тыс. м²;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 6,3 тыс. м².

Планы на сегодня

27 марта ремонтные работы продолжаются на главных государственных дорогах во всех регионах страны. К работам планируется привлечь 173 бригады, в составе которых будет работать более 1500 специалистов.

В местах проведения ремонтов водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и установленный скоростной режим. Рекомендуется заблаговременно снижать скорость при приближении к участкам, где работает техника и люди.

Напомним, 25 марта удалось восстановить 110 тыс. м² покрытия, что позволило значительно улучшить проезд по ключевым направлениям.